【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診　 入境事務中心近600人須接受檢測

▲ 張竹君指一名過期居留泰籍人士今日確診。（程志遠攝）

本港疫情未止，今日（19日）新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，其餘23宗為本地感染病例，今日是連續17錄得雙位數確診數字。本地個案中，有15宗與之前個案相關，有12宗涉及家庭群組；另有8宗源頭不明。今日另有10多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案 23宗為本地感染病例

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日（19日）新增一名過期居留泰籍人士確診，為第4580號患者，其感染源頭未明，但相信是經由社區感染。張竹君指該名泰籍人士不太合作，故未知更詳細的資訊，已交由警方追查，只知截查身分證前曾與友人共住於荃灣，惟至今仍未找到該名友人。

其於8月16日被截查身分證時發現過期居留，送入青山灣入境事務中心，中心方面有提供檢測計劃，當時他無病徵，檢測後結果為陽性。同房有三位同因過期拘留的人士亦需要送到檢疫中心，另有兩位入境處人員因曾經和他做檢查，也需要送到檢疫中心。張竹君續指青山灣入境事務中心已按照正常程序作清洗。

張竹君指當局會為中心200位入境處員工及300多位居住者做測試。

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記者：郭家穎