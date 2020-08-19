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【新冠肺炎】單日確診數字進一步下跌　張竹君：不明源頭顯示社區仍有隱性傳播

社會 17:29 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增23宗本地感染個案。（梁偉榮攝）

本港疫情未止，今日（19日）新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，其餘23宗為本地感染病例，今日是連續17錄得雙位數確診數字。本地個案中，有15宗與之前個案相關，有12宗涉及家庭群組；另有8宗源頭不明。今日另有10多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　23宗為本地感染病例

本港今日確診個案是近月新低，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出整體確診數字在下跌，不過不明源頭感染仍然出現，而現時的趨勢仍有10宗8宗沒有源頭，涉及不同行業和界別，部分確診者更是失業或長期留在家中，反映社區仍然有很多隱形個案，疫情仍在爆發中。她強調如果市民參加聚會、一同用膳，大家聚在一起而沒有戴口罩，就自然會有病毒傳播。

（程志遠攝）

【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診　 入境事務中心近600人須接受檢測

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

疫情 張竹君 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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