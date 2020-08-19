【回歸草原】受虐表演數十年曾誤殺訓練員　母象獲救送返巴西草原展開新生活

▲ 今年50歲的亞洲母象瑪拉近日終順利移居至巴西的露天保護區。

今年50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年一直在阿根廷一個擠迫的動物園生活，經保育人士幫忙下，牠近日終踏上逾2700公里的旅程，順利移居至位於巴西的露天保護區展開新生活。不過在過程中卻意外揭露牠早在動物園居住前，原來曾經歷過一段更坎坷的身世。

▲ 瑪拉抵達巴西後，再次活潑起來。（Global Sanctuary for Elephants）

動物園地方狹窄 瑪拉行為變孤僻

據美媒《紐約時報》報道，阿根廷政府在1995年曾以虐待為由，把瑪拉從洛達斯馬戲團（Circo Rodas）拯救出來，並被送往布宜諾斯艾利斯的巴勒莫動物園。

然而，由於動物園本身已有逾百年歷史，在約17公頃的空間，竟養了2500隻動物，讓瑪拉當時一直要被迫與另外兩隻非洲象擠在一起住。雙方因此一直未能好好相處，瑪拉更因此變得行為孤僻，並出現受壓的現象，連續幾小時搖頭晃腦。

隨着阿根廷對動物權益日漸重視，動物園開始陸續把園內的動物送走，而瑪拉則被決定送往巴西的一個野外大象庇護所。隨着大象移居手續的進行，瑪拉在住進動物園前的悲慘身世亦意外被揭開。

▲ 瑪拉已經被送抵至巴西野外大象庇護所，幾乎立即和園內的另一隻亞洲象拉娜打成一片。（Global Sanctuary for Elephants）

曾誤殺馬戲團訓練員

據在當地曾經營數個馬戲團的特赫多爾家族表示，他們在七十年代從德國一個動物園買入瑪拉，而該動物園最早則是從印度一個勞動營把瑪拉買去的。

特赫多爾家族方面指，當時仍然年幼的瑪拉一直跟隨他們在阿根廷、烏拉圭及巴西巡迴表演，直至他們在八十年代結束馬戲團事業後，瑪拉被賣給洛達斯馬戲團。

在洛達斯馬戲團下，瑪拉總被迫要求不斷進行表演，直至某天瑪拉最終按捺不住，誤殺了一名訓練員，其後牠一直被鎖鏈鎖在停車場，直至後來阿根廷政府介入才把牠救走至動物園。

目前，瑪拉已經被送抵至巴西野外大象庇護所，幾乎立即和園內的另一隻亞洲象拉娜打成一片。據協助推動瑪拉搬遷的保育組織經理人塞歐拉（Tomas Sciolla）表示，瑪拉大半輩子生活在不符本性的環境中，現在可以展開新生活「一切都值得了，對牠來說，這是條漫漫長路」。

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責任編輯:羅嘉欣