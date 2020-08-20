【通便排便】沙葛逾85%為水分幾乎不含脂肪　營養師：助調整腸道及體重控制

▲ 營養師指，沙葛逾85%為水分，幾乎不含脂肪。

沙葛，外型像薯類的植物根莖，但口感清涼，味如香梨。現今一般家庭較少食用，但傳統的粉粿及經典的家常菜雜錦「炒粒粒」都會用上沙葛。

沙葛佔85%以上是水分，其餘主要是碳水化合物，本身幾乎不含脂肪及只有少量的蛋白質。雖然它味道清甜，但它所含的不是糖分，而是一種名為菊糖的可溶性纖維；菊糖是一種寡糖，帶有少量甜味，但不能被人體有效消化，反可成為刺激腸道益菌生長的纖維，故對調整腸道，通便排便有幫助。但大便鬆散，有輕瀉的人士則不宜多吃。

沙葛同時含有豐富的維他命C及鐵、鎂、錳、銅及葉酸等微量元素，食療上有生津止渴、消熱降暑、降壓的效果。而當中的植物化合物皂甙，可舒緩氣管及減少黏膜的分泌，有鎮咳化痰的作用。

除了炒熟食用外、沙葛可用於消暑的湯水，亦可直接榨汁或放入沙律中生吃，是體重控制的好幫手。

文章獲「VNS註冊營養師」授權轉載，原題為「消暑解熱的沙葛」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜