【美國交流】公屋Band3生打破讀不成書標籤　飯桌上通宵溫習獲獎學金赴美交流

▲ Jason努力學習，獲得獎學金赴美交流。

很多人都以中學Banding定義一名學生的優劣，事實上，Band 3中學也有不少勤奮好學、勇於爭取上進機會的好學生。出身基層家庭、就讀Band3中學的葉兆鴻（Jason），努力不受生活局限，以升大學為目標，孜孜不倦地學習，近日獲得獎學金，可赴美國高中交流一年，助他進一步磨練自己。

即將升讀中五的Jason成長於基層家庭，爸爸任職司機、媽媽為護理員，與小2歲的妹妹一家四口居於公屋。他表示，家中空間狹小，沒有位置放置書桌，與妹妹只能在飯桌上做功課，因為家庭環境所限，令他小時候無心學習，成績一直徘徊在合格邊緣，最終只能入讀Band 3中學。

▲ Jason家居環境狹窄，只能盡量騰出空間溫習。（受訪者提供）

良師引導思考前路

不過，Jason升中後遇到良師，對他循循善誘，引導他思考夢想前路，並鼓勵他參加科學比賽，令他對相關領域漸生興趣，更希望將來能成為科學家。而要達到夢想，就需要先考入大學。

為了提升競爭力，Jason一改以往懶散個性，訂立學習目標，每天上課做筆記，放學後都會留校溫習，遇有不明白的地方就請教老師和同學，亦向有出外補習的同學借筆記，不時通宵溫習，經過多年努力，終在中四時考獲全級首5名。

讀書之外，Jason亦與同學組隊參加全港科技比賽，花了一個月研發出能自動檢測水管滲水問題的儀器，最後獲得優異獎，

當時學了編程、3D打印等技術，每天都留校至晚上8時許。

▲ Jason曾代表學校參加全港科技大賽。（受訪者提供）

獲得獎學金赴美

機會是留給有預備的人，在去年9月，剛升中四的Jason就從老師得悉有一個名為「原來我得㗎」獎學金，專門為基層家庭學生提供一年美國交流學習的機會，而且不限學業成績，令Jason大為心動。

平日獎學金都是給尖子，而這個計劃卻不只看成績。

報名時，Jason需要提交一份1000字的自我介紹，可用中文或英文書寫，Jason為表誠意，特意採用英文。其後，他亦要接受筆試和面試，其中個人面試問及為何想參加計劃和自己夢想，小組面試則需就一個議題作討論，抒發己見。Jason坦言，自己在筆試面試表現並非出色，但相信評審看到他的努力和決心，最終獲頒獎學金，令他喜出望外。

Jason表示，自己一直想學好英文，而且也希望能出國見識西方文化，擴闊視野。

在家中有父母照顧，到外國就要走出舒適區，希望能學習更多知識之餘，亦能訓練自我獨立、面對困難時自己仍可以生存。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者︰林愛娜