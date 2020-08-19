梁天琦擬申請假釋 若獲批料最早明初年出獄

▲ 正在服刑的梁天琦擬申請假釋，若獲批料最早可於明年初獲釋。(資料圖片)

本土民主前線前發言人梁天琦就 2016 年旺角暴動案，被判囚 6 年，他早前就定罪提出上訴被駁回，並沒有提出上訴至終審法院。據悉，仍在服刑的梁天琦，預料 於 2022 年 1 月刑滿出獄。據了解，梁擬申請假釋，若獲批 料 最 早 可於明年 1 月出獄。

梁天琦自 2018 年 1 月起還押，就暴動及襲警罪被判監共 6 年，預料服刑至 2022 年 1 月。同案的盧建民則被判監 7 年，已就定罪及刑期申請上訴至終審法院。

據悉，梁天琦擬透過律師向保安局轄下監管下釋囚委員會提出假釋申請，若申請獲批， 預料 梁最 早 可望於明年 1 月初獲釋。據了解，梁目前仍未正式提出申請。

根據《囚犯 ( 監管下釋放 ) 條例》，監管下釋放計劃適用於正服刑 3 年或多於 3 年監禁刑期（終身監禁除外），而至少已服滿刑期的一半或 20 個月（以較長者為準）的囚犯，均符合資格按這項計劃獲提早釋放，囚犯可於最早獲釋的日期前 6 個月提出申請，獲接納的申請人在獲釋出獄後須受監管令規管，監管令有效性至最遲釋放日期。

另外，釋前就業計劃則適用於正在服刑 2 年或多於 2 年監禁刑期（終身監禁除外），而在 6 個月內便屆最早釋放日期的囚犯，均符合資格按這項計劃獲提早釋放。囚犯可於最早釋放日期前 12 個月內提出申請，獲接納的申請人會在最早釋放日期前 6 個月或 6 個月以內獲釋出獄，並須接受監管。

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