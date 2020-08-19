梁天琦擬申請假釋 若獲批料最早明初年出獄
本土民主前線前發言人梁天琦就2016年旺角暴動案，被判囚6年，他早前就定罪提出上訴被駁回，並沒有提出上訴至終審法院。據悉，仍在服刑的梁天琦，預料於2022年1月刑滿出獄。據了解，梁擬申請假釋，若獲批料最早可於明年1月出獄。
梁天琦自2018年1月起還押，就暴動及襲警罪被判監共6年，預料服刑至2022年1月。同案的盧建民則被判監7年，已就定罪及刑期申請上訴至終審法院。
據悉，梁天琦擬透過律師向保安局轄下監管下釋囚委員會提出假釋申請，若申請獲批，預料梁最早可望於明年1月初獲釋。據了解，梁目前仍未正式提出申請。
根據《囚犯(監管下釋放)條例》，監管下釋放計劃適用於正服刑3年或多於3年監禁刑期（終身監禁除外），而至少已服滿刑期的一半或20個月（以較長者為準）的囚犯，均符合資格按這項計劃獲提早釋放，囚犯可於最早獲釋的日期前6個月提出申請，獲接納的申請人在獲釋出獄後須受監管令規管，監管令有效性至最遲釋放日期。
另外，釋前就業計劃則適用於正在服刑2年或多於2年監禁刑期（終身監禁除外），而在6個月內便屆最早釋放日期的囚犯，均符合資格按這項計劃獲提早釋放。囚犯可於最早釋放日期前12個月內提出申請，獲接納的申請人會在最早釋放日期前6個月或6個月以內獲釋出獄，並須接受監管。
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：林育慧