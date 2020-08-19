警拘2人涉詐騙比特幣投資　22人受騙涉282萬元

▲ 警方拘捕2人涉詐騙比特幣投資，事件中有22人受騙共涉282萬元。（黃傑偉攝）

警察網絡安全及科技罪案調查科聯同港島總區刑事部，偵破21宗以欺騙手段獲得財產案，於昨日（18日）拘捕兩名分別36及38歲，報稱無業本地男子。

警方近日發現有犯罪集團，在Facebook及IG等社交媒體，貼出許多虛假貼文，包括吸引市民以「比特幣」投資，或可提供澳門賭場賭博貼士等作招萊，以藉投資及貼士，聲稱可於短期投資獲取巨利。

▲ 警方指，犯罪集團在社交媒體貼出許多虛假貼文，包括吸引市民以「比特幣」投資。（黃傑偉攝）

騙徒亦於網上貼出奢華生活，如名車金錢等照片，以博取投資者相信屬實，犯罪集團亦以不同身份於不同途徑貼文，表示可以以9800元申請，有效一年行駛於大嶼山封閉道路，即禁區許可證，包括可到達梅窩及長沙等地方觀光旅遊。

受害人信以為真，不但付款，更交出個人資料給予騙徒，最終不但沒有進行證件申請，騙徒更以公開申請人個人資料，向受害人勒索數千至8萬元不等，案件共涉及22名受害人，涉損失高達282萬元。

網絡安全及科技罪案調查組深入調查分析後，發現案件屬同一集團作案，港島總區刑事部於昨日拘捕兩名男子，二人涉嫌將犯罪收益存於個人戶口內。

港島總區重案1B隊主管、高級督察盧愛健指，犯罪集團營運大約數月，案中受害人單一最高損失250萬，涉及投資「比特幣」。她提醒市民提防網上不實訊息，尤以高投資回報，必須清楚了解方付款，而大嶼山道路行駛許可證，運輸署一般只批與當地居民，商戶或特定人士。

警方明白於疫情市民，希望到郊區旅遊，匪徒因此有機可乘，另外市民亦要小心保管個人資料，網上購物亦應盡量先收貨後付款，如有疑問不應猶疑，應即致電18222防騙易查詢。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉