【育兒心得】博士爸爸創造農耕生活實驗場　從種米領悟不催迫孩子學習

▲ 博士爸爸周思中打造農耕生活實驗場，希望在主流學習以外，提供孩子一個可貴的自由探索空間。

周思中（阿周）、李俊妮（Jenny）和洪曉嫻（Kitty），均是從事教育的80後父母。他們近年開辦的「生活Kids Club」，以大自然為教室，透過親子稻米班等食農教育活動，希望大人和孩子一起體驗「從農田至餐桌」的過程。在主流學習以外，提供孩子一個可貴的自由探索空間。

▲ 生活Kids Club位於元朗八鄉清潭路。（被訪者提供）

位於元朗八鄉錦上路清潭路的「生活Kids Club」，是農地和白色農舍大屋的結合，其不遠處有翠綠山脈，清新的空氣、閒適的感覺，都是在石屎森林無法感受到的。



Jenny說，當初因為想種米，結果輾轉有人介紹了他們租下荒廢了數十年的大片農地，連同白色大屋，合共38,000平方呎地方。

「我一見到那個半露天地方，便已想像把它改成廚房了，因為我們想做一些farm to table的活動。」 Jenny說，他們2019年開始搞親子稻米班，但由於大屋比較破爛，用了一整年復修，所以2020年才開始搞豆腐工作坊等活動。

▲ 豆腐工作坊大受小朋友歡迎，但因疫情關係， 早前的班都取消了。（被訪者提供）

生產力變成創造力

然而，疫情關係，Jenny說多個豆腐班已被迫取消。稻米班則仍然繼續。她慶幸農田夠大，因此參加的家庭都可以保持足夠的社交距離。

「生活Kids Club」其實是「生活館SangWoodGoon」的分支。阿周和Jenny在2010年守護菜園村、反高鐵運動之後，為了探討、實踐新生活價值，而在元朗八鄉跟志同道合青年搞了該個實驗場。

▲ 周思中和李俊妮本身在元朗八鄉搞「生活館SangWoodGoon」從事有機耕作。（被訪者提供）

二人至今務農10年並建立了家庭，種植有機菜以外，也有兼職教書。阿周是嶺南大學文化研究哲學博士，曾當大專院校講師。Jenny則在中學當視藝科導師。

Jenny說︰「10年前很想實行一種生活，就是做自己喜歡的工作，同時又生產自己的食物，看看是否可行。」

回想起以前在城市工作，她說上下班來回往往花上數小時，很磨人，她形容這種生活經驗很支離破碎。「無論食抑或搭車，話加價便加價，很多事都不在控制之內，生活令人窒息。」

▲ 生活Kids Club創辦人李俊妮、洪曉嫻及周思中（由左至右） 。（黃建輝攝）

Jenny說當自己可以生產食物時，感覺很震撼！「現在屋企日常是吃自家種的瓜菜，每兩天做一次麵包及饅頭，經常做果醬，一年有幾個月都可以吃到自己種的米。當生產力演變成創造力，人便變得更自信，個心更安穩 。我想告訴小朋友，有能力去創造、有能力去改變，便會有自信 。」

在中學教寫作班的Kitty，早年認識Jenny和阿周，也有從生活館訂菜包。「我是城市人，完全不懂得耕種，但我想女兒可以吃到天然的食物，知道食物從何而來。我經常都叫女兒幫手一起參與食物製作，見證由無到有的過程。這個過程就是創造。」

▲ 生活Kids Club 由農舍大屋復修而成。（黃建輝攝）

Kitty 育有4歲的女兒「年仔」，當初為了女兒可以接近藍天和樹木而搬入大埔林村居住。碰巧Jenny及阿周之後又誕下女兒「瓜瓜」。正因為大家先後當上父母，又希望有一個環境給小朋友去玩，結交朋友，看花花草草和天空，一邊流汗一邊種農作物，就促成了「生活Kids Club」這個結合耕作、教學及社區連結的地方出現。

▲ Kitty說，Kitty說觀察到小朋友很喜歡玩水，在田間賽跑、玩泥槳，釋放自己。（被訪者提供）

Kitty和Jenny負責策劃活動，她們已計劃將來增設由種木藍到做藍染的工作坊，還有幼兒共學的活動。

逢星期日舉行、為期5個月的稻米班，一年只能搞兩次，至今辦了4回。負責訓練小朋友落田的工作的阿周指出︰「年紀太小的根本未能明白整個種米的過程，但他們會總會在活動中找到他們有興趣的事情。5、6歲的孩子通常喜歡昆蟲，參加這些活動的家長便大都很落力種米。」

家長退後觀察孩子互動

但Kitty直言不要期望從中學到很多種米的技巧。「我們是製造一個空間，讓大家發掘和創造一些自己覺得有趣的東西。就像我們復修大屋時候剩下的磚頭，小朋友每個星期都會有不同的玩法。年齡稍大的小朋友又會照顧幼兒，一起去看羊、看烏龜，都是一個互相學習及成長的過程。」

▲ 訪問當日，下著滂沱大雨，Kitty和Jenny兩位媽媽，趁機和女兒雨中玩水。（黃建輝攝）

其實生活Kids Club特別之處就是沒有硬性課程規定、沒有考核，也不會有緊迫的活動編排。Kitty指出︰「正如稻米的生長要用5個月，是不可以催迫的，小朋友在此地方也一樣，可以緩慢地玩。」因此，Jenny就建議各位家長有時不妨退後一些做觀察者︰「看孩子怎樣和人交朋友，跟環境互動，大人也會學到很多。」



不鬥起跑綫

阿周說︰「種植有一個重要原則，是observe and interact。如不同種植方法種出來的菜心，會有不同的生長，我們就是從觀察和經驗的比較來學習。通過種植，我明白到其實有很多不可以控制的因素，如天氣、害蟲等，都影響農作物生長。」

▲ 親子稻米班共15節，橫跨5個月，經歷稻米整個生長至收成的過程。（被訪者提供）

作為家長，阿周的態度就是不會幫即將讀幼稚園的女兒安排一切，而是會先觀察。他指出：「讓孩子發掘自己的興趣，也是一個訓練的過程。」

他又說：「我們在日常生活可能只用到腦的3%, 其他潛能可能因為社會關係、經濟能力等限制了，其實我們有無限的學習能力和可能性。」也因此，在育兒方面，他說不會去鬥起跑綫，給女兒安排10幾個興趣班，而是盡量給她透過經驗來學習，激發更多可能性。

《有種人生》第8集《十年修煉》

播出日期/時間﹕2020年8月22日/星期六9︰30PM

頻道︰港台電視31

記者：胡慧雯