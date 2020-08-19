【新冠肺炎】印度航空抵港航班累計13人確診　衞生署首引用599H章禁印航客機抵港2周

▲ （程志遠攝）

本港今日新增26宗新冠肺炎確診個案，3宗均由印度輸入個案，當中2人均於上周五(14日)乘搭印度航空AI 314抵港，檢測後今日確診，同一航班早前已有11人確診，衞生署首次引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空營運的客機抵港2星期。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提及今日新增輸入個案中，第4578宗及4579宗確診患者，均是乘搭印度航空AI 314航班，於上周五(14日)抵港，同一航班早前已有逾11名乘客抵港後確診，確診比例高。

她又指，有關乘客登機前應已有病毒檢測結果呈陰性，才獲准上機抵港，但仍有多名乘客受感染，故生署首次引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空營運的客機抵港2周，自8月18日起至8月31日。

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記者：陳正怡