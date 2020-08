【KO暗瘡】蘆薈可抑制暗瘡細菌修復肌膚　營養師分享食譜及自製護膚品改善口罩肌

▲ 營養師分享食譜及自製護膚品改善口罩肌。

新冠肺炎疫情反覆,持續戴了多個月口罩,不少人的皮膚開始出現粉刺、暗瘡等警號。營養師李棋華Rosanne Lee近日分享了一樣富含抗氧化劑化合物的食材,可有效抑制細菌及令暗瘡皮膚加快回復,對抗口罩肌!Rosanne還分享3個簡易食譜,富有營養又美味,留在家中抗疫亦不妨參考一下:

疫情反覆,戴口罩既日子唔知幾時先完,加上限聚令同禁堂食搞到餐餐叫外賣食,皮膚同身體問題都跑出黎!

戴住口罩一呼一吸令到口罩內的空氣唔夠流通,加上焗住口罩內溫度提升,面部油脂分泌旺盛既朋友仔就最苦惱,而且餐餐叫外賣食得唔健康,都開始爆發左暗瘡同腸胃問題,無得去美容院?又想食得健康啲?

貪靚嘅我發現咗蘆薈呢種植物,除了可外搽改善皮膚問題,仲可以食落肚,幫助改善便秘問題,分享幾個關於蘆薈小知識同埋兩個簡易又健康美味既蘆薈食譜!實行外敷內服,一次過消除面部粒粒同改善腸胃問題。

講下蘆薈營養價值先:

抗菌性能:蘆薈含有強大的抗氧化劑化合物。 這些化合物可以幫助抑制有害細菌的生長,例如暗瘡細菌等。

護膚:早期證據表明蘆薈可以改善皮膚彈性並增加膠原蛋白,令皮膚回復彈性,有光澤。

舒緩曬後皮膚:蘆薈這種植物含有礦物質,維生素和抗氧化劑,有助於治愈皮膚上的灼傷,還可以保護皮膚免受紫外線的傷害。

傷口癒合:蘆薈含有維生素B1,B2,B6和維生素C,它們具有作為天然止痛藥並加速癒合過程的能力,令暗瘡或灼傷皮膚回復速度加快。

改善消化:蘆薈汁有助於消化,促進消化細菌並可以治愈胃潰瘍。 而且,這種便秘具有很強的通便作用,使其對治療便秘有用。

降低血糖水平:在人和動物中的一些證據表明,蘆薈具有有助於降低血糖水平的特性。

蘆薈非常有營養,絕對是天然美顏佳品,但都有機會個別人士會過敏,以及自己正接受藥物治療,如糖尿病和腎臟功能問題、老人家、請食用前咨詢家庭醫生。懷孕或正在哺乳的婦女,請盡量避免使用。

蘆薈食譜1:蜂蜜蘆薈香蕉芭菲

▲ 蜂蜜蘆薈香蕉芭菲。

材料:

蘆薈肉兩湯匙 (即食蘆薈亦可)

熟香蕉半條

奇亞籽 (1湯匙)

無糖杏仁奶200ml

蜂蜜1 茶匙

燕麥脆 1 湯匙 (適量)

步驟:

1.將奇亞籽加入杏仁奶浸15-20分鐘至發脹,成漿狀態。

2.蘆薈起肉和清洗乾淨、切粒。 唔想煩就用即食低糖蘆薈肉。

3.將切片的香蕉和燕麥脆鋪上奇亞籽奶漿上。

4.最後放上蘆薈肉以及淋上蜂蜜即可。 (如果覺得奇亞籽好少,可以再加多啲杏仁奶)

蘆薈食譜:藍莓蘆薈乳酪早餐

▲ 藍莓蘆薈乳酪早餐。

材料:

藍莓10粒

純素乳酪150毫升

燕麥脆片2湯匙

蘆薈肉3湯匙

黑芝麻粉1 湯匙 ( 可不加)

步驟:

1.將乳酪置底。

2.將藍莓洗好放在乳酪杯中4份1位置,

3.然後,將燕麥脆片乳酪杯中放在1/2位置。

4.最後,放入蘆薈肉即可。

自製蘆薈暗瘡護理水

▲ 自製蘆薈暗瘡護理水。

材料:

蘆薈肉1 條

攪拌機

已消毒樽1個

步驟:

1.清洗乾淨蘆薈表面。

2.用小型的刀切開蘆薈皮,再用鐵匙羹起肉。放於凍開水浸洗10分鐘以上。清洗當中的大黃素。

3.將蘆薈放在攪拌機中,攪拌成蘆薈汁液。

4.隔渣後,放在噴壺中,棉花浸濕蘆薈汁貼在曬傷的肌膚上,大約5-10分鐘左右就可以舒緩口罩肌(暗瘡)皮膚。有消炎作用。

5.剩下的蘆薈放在雪櫃中1-2星期內使用。

6.如果想保存得耐可以加入維他命E油或檸檬汁2湯匙。

文章獲營養師李棋華Rosanne Lee授權轉載

