李柱銘開腔撐留任︰「一個都不能少」　陳志全斥歪理

▲ 李柱銘首次開腔支持民主派議員留任。（資料圖片）

第六屆立法會議員延任至少一年，成為了民主派去留的難題。有份協調民主黨初選的區諾軒，曾奉勸「主流派」和「抗爭派」的言論勿太激，擔心會傷和氣。結果，民主黨創黨主席李柱銘今日（19日）首次開腔表態支持留任，強調「24位議員絕對是一個都不能少」，但立即惹來人民力量陳志全隔空批評言是「歪理」，令人失望。

李柱銘在報章上撰文，提及在港區國安法下，民主派或失落佔議會三分一的關鍵否決權，故24位議員一個都不能少。至於支持總辭的人質疑，延任沒有民意授權，李柱銘反問，難道任由議席出缺，才是符合民意授權？他認為，「既然政府押後選舉，立法會任期延長，民意授權亦因而延長。」

對於支持總辭的抗爭派強調，總辭可在國際社會造成更大回響。不過，李柱銘謂，民主陣營議員總辭，並不會加大國際社會施壓力度，甚至令人「覺得有點莫名其妙。」他更擔心，總辭甚至會帶來反效果，令國際社會以為民主陣營的議員都主動放棄議席，他們為何要得罪中共來為港人發聲呢？

不過，陳志全並不認同李柱銘的關於任期延長，民意授權亦因而延長等言論，他在社交平台上稱，自己甚少攻擊「主留派」，但對李柱銘說出歪理，令人失望。

▲ 郭家麒上載民主派「散水相」，表示感到唏噓。（郭家麒Facebook）

對於「主留派」和「非主留派」未達共識，傾向留任的公民黨立法會議員郭家麒自言「唏噓」。郭家麒在社交平台謂，部分民主派意見表達的語氣較重，令社會感覺民主派互相攻擊，而有不少有心人不斷攻擊表達決定留守議會的議員，令支持者感痛心。