【露營被困】母子9號風球下塔門露營被困報警　38歲兒子：事件沒甚麼大不了

颱風海高斯襲港，天文台凌晨一度發出今年首個九號風球，為本港帶來狂風暴雨，今晨（19日）7時許警方接報，一對母子在塔門露營期間遇上颱風襲港，兩人被困島上斷水斷糧，母親一度出現低溫症狀。

事後有傳媒訪問了遇險兒子，他表示事件沒有甚麼大不了，但提醒市民露營要多看天氣報告。

【颱風海高斯】9號風球下母子塔門露營 被困島上斷水斷糧母親一度現低溫症狀

警方指，該對母子昨晚（18日）在西貢塔門露營，颱風期間遇上狂風暴雨。及後至清晨時分，帳幕更被吹毀，兩人無處躲避，當中70歲的母親更一度在9號風球兼大雨下出現低溫症的症狀，兒子於是在今早（19日）約7時報警求助。

位於島上警崗值勤的警務人員，接報後立即前往營區一帶搜索，最終在大雨之中成功尋找到二人，並帶他們到警崗照顧。颱風過後，二人於中午時份由水警輪送往西貢黃石碼頭，母親被轉送到醫院作進一步檢查。

警方提醒，在風暴期間務必留意天文台的風暴消息，應遠離岸邊，停止所有水上活動。計劃戶外活動例如露營時，應預先評估天氣狀況，並制定因天氣突然惡化的撤離計劃。如已身處戶外的人士，遇上惡劣天氣，應立即尋找安全地方躲避。

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責任編輯：羅嘉欣