  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (週三) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【露營被困】母子9號風球下塔門露營被困報警　38歲兒子：事件沒甚麼大不了

社會 18:31 2020/08/19

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

颱風海高斯襲港，天文台凌晨一度發出今年首個九號風球，為本港帶來狂風暴雨，今晨（19日）7時許警方接報，一對母子在塔門露營期間遇上颱風襲港，兩人被困島上斷水斷糧，母親一度出現低溫症狀。

事後有傳媒訪問了遇險兒子，他表示事件沒有甚麼大不了，但提醒市民露營要多看天氣報告。

【颱風海高斯】9號風球下母子塔門露營 被困島上斷水斷糧母親一度現低溫症狀

警方指，該對母子昨晚（18日）在西貢塔門露營，颱風期間遇上狂風暴雨。及後至清晨時分，帳幕更被吹毀，兩人無處躲避，當中70歲的母親更一度在9號風球兼大雨下出現低溫症的症狀，兒子於是在今早（19日）約7時報警求助。

位於島上警崗值勤的警務人員，接報後立即前往營區一帶搜索，最終在大雨之中成功尋找到二人，並帶他們到警崗照顧。颱風過後，二人於中午時份由水警輪送往西貢黃石碼頭，母親被轉送到醫院作進一步檢查。

警方提醒，在風暴期間務必留意天文台的風暴消息，應遠離岸邊，停止所有水上活動。計劃戶外活動例如露營時，應預先評估天氣狀況，並制定因天氣突然惡化的撤離計劃。如已身處戶外的人士，遇上惡劣天氣，應立即尋找安全地方躲避。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　23宗為本地感染病例
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　23宗為本地感染病例
【全民檢測】醫學會指港府全民檢測延至9月1日展開　市民需預先網上預約
今日 15:15
【全民檢測】醫學會指港府全民檢測延至9月1日展開　市民需預先網上預約
西貢 露營 暴雨

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物
11:45 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物