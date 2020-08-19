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【假西瓜疑雲】街市$10疑買「假西瓜」 網民：口感有點煙韌如紙巾

食用安全 19:00 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有市民近日以$10疑似購入了一個「假西瓜」，口感就如紙巾般。

夏日炎炎，相信不少市民都會買西瓜消暑。不過有網民近日在網上分享指，自己日前所購入的一個西瓜，口感如紙巾一樣，讓他不禁懷疑自己是否購入了假西瓜。

事主初嚐第一口已「有渣」

據網民在facebook表示，自己日前在街市見「幾得意」，便以$10購買了一個迷你西瓜回家品嚐。沒想到他初嚐第一口後便已感覺有「有渣」，再咬下去時口感有點煙韌就如紙巾般，讓他立即吐出來，並認為自己購買了一個假西瓜。

此外，另有街坊在美孚生果舖購買了一個西瓜後，一切開就發現西瓜的果肉中間出現一個大洞，洞內藏有不少如紙狀的物體，情況就如上文事主一樣，讓她驚呼「嚇死人」，亦不禁質疑自己是否買了假西瓜，有關片段亦被Facebook專頁「孚聲」分享。

專家：估計西瓜經果農灌水

據經營水果批發生意多年的黃先生（Ivan Wong）接受TOPick訪問時指，上文所提及的西瓜未必是「假西瓜」，最大可能是那些西瓜在收成前曾經果農大量灌水，企圖令西瓜因水份變偏重，情況就如一些拾荒者在收紙皮時淋水加大重量一樣，再加上日曬溫度高，果農又沒有對西瓜作正當處理而令西瓜的果肉變成發霉口感，從照片中所貼的招紙估計涉事的應是一些內地平價西瓜。

他建議，買家在選購西瓜時需大力用手拍打，只要發出清脆聲，而非「死實聲」，一般已經可以判斷該西瓜有沒有問題。

到底如何在市面選擇一個靚西瓜，據售賣水果的永富食品負責人陳錦輝（輝哥）早前接受TOPick訪問時就分享了三大貼士。

  • 西瓜的頭椗若呈青綠色，代表未成熟，要待幾天才吃；若呈啡色則表示已成熟，可以吃了。
  • 選購西瓜時，輕力敲打外皮，若發出清脆聲音，即西瓜味道佳。
  • 若買已切開的西瓜，兩天內必定吃掉，否則會變壞。

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責任編輯:吳梓楓

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