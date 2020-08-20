【對抗濕疹】女子長期用指甲油+酒精搓手液誘發濕疹　中醫治療2個月不再脫皮流血【附紓緩方法】

▲ 長期接觸指甲油和酒精搓手液，有機會誘發濕疹。

除了酒精搓手液，經常用指甲油也會誘發濕疹！註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名美甲師因長期接觸指甲油，手指出現汗皰疹；加上近月使用頻密酒精搓手液，更誘發接觸性皮炎，變成中度嚴重濕疹，雙手癢痕、疼痛、流血，並影響睡眠。接受中醫治療2個月，服用中藥並配合針灸後，患者皮膚好轉，洗澡時也不用再戴手套。

李醫師表示，該名美甲師自去年8月開始，手指出現汗皰疹，持續一年，近月則患接觸性皮炎。患者本年6月中求診，接受中醫治療2個月，皮膚漸有好轉，8月中已康復約九成；可以洗碗，洗澡也不用再戴手套，而且可再飲酒，可如常生活。

不過，患者暫未能重返工作崗位，因指甲油這類化學物質會再次誘發濕疹。李醫師建議患者觀察3個月，待情況穩定再做美甲師的工作。

汗皰疹VS接觸性皮炎

李醫師表示，汗皰疹、接觸性皮炎同樣屬於濕疹的類型，兩者特性如下：

1. 汗皰疹

病因：經常接觸化學刺激物，例如酒精、清潔劑、指甲油。若是接觸化學物誘發，也可以-演變為接觸性皮炎。

發病部位：多發生在手掌、腳掌，特別是汗腺發達的位置，例如手指側、手掌側，但與流汗關係不大。

症狀：容易脫皮、出水皰，若變成慢性濕疹就不容易治療。

高風險人士：醫護人員、髮型師、家庭主婦、廚師也較易患上此病。

2. 接觸性皮炎（接觸性刺激性皮炎）

病因： 皮膚或黏膜單次或多次接觸外源物質後，在接觸部位發生的炎症反應。佩戴金屬手錶或金屬眼鏡也有機會導致耳朵頭皮皮炎。

症狀：例如紅斑、腫脹、丘疹、丘皰疹、水皰。

治療方法

1. 內服中藥：服用健脾去濕、止痕的中藥。

2. 針灸：在特定穴位例如曲池穴，以及發疹部位、水皰附近施針，有助止痕並加速皮膚好轉。

3.避開致敏源：

若對清潔劑、酒精搓手液敏感，就要減少使用，用其他清潔劑代替。

減少洗手次數，以及減少接觸清潔劑、洗髮水、沐浴露、指甲油。

避免用手接觸豉油、辣椒、雞粉等調味料。

避免飲酒、吃辣椒和蝦蟹等容易致敏的食物。

4.其他護理：

阻隔致敏源：若手指滲水，可每日用人工皮敷貼，以減少痕癢，並可阻隔手指與外界致敏源接觸。

外用藥膏：外塗潤膚膏，油膏一般效果不理想。若皮膚較乾燥，可搽金盞花油、紫雲膏紓緩症狀。

洗澡：可外塗凡士林後，再洗澡，有助減輕水直接刺激手部的程度。洗澡水溫不能過熱，時間也不能過長、因為熱水會刺激皮膚，洗澡期間患者會能到皮膚特別舒服、能暫時止痕，但之後會非常痕癢。

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記者：黃泳欣