【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒

▲ 國民妹妹蔣家旻擺脫少女形象做性感女強人。

2012年，TVB播出處境劇《愛·回家》系列首輯，獲得觀眾熱烈迴響，創造出不少經典角色。當年，演馬子妮的蔣家旻自此成了眾人心中的「阿妹」，鄰家少女形象深入民心。

距離《愛·回家》播畢近4年，蔣家旻在新劇《反黑路人甲》終迎來新挑戰，一改乖乖女馬子妮形象，飾演獨當一面的黑幫頭目姚清水水姐，長曲髮配上短裙高跟鞋，盡展女性的嫵媚氣質。她接受TOPick專訪時稱：「希望今次可以跳出框框，不再被標纖蔣家旻等於馬子妮。」

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▲ 蔣家旻希望在新劇中會有新突破，讓觀眾記得她不等於馬子妮。（黃建輝攝）

水姐難忘被活埋

從演阿妹到黑幫話事人，說話不再嬌柔溫婉，改為要有氣勢之餘卻又不可粗聲粗氣，於是蔣家旻在家反覆練習：「以往的角色都是被保護好驚青，但今次所有事都主動出擊，所以要改變說話模式，只好在家狂練對白，如何加入女人味，要不俗氣而高貴都是新嘗試。」

此外，演《反黑路人甲》還有皮肉之苦。蔣家旻最難忘是劇中演被「活埋」的一幕。

她說：「當時拍攝地點很偏僻，拍前下了一場大雨，拍時有毛毛雨又是冬天，所以全身都包好保鮮紙及暖包。本身很怕昆蟲，周遭卻有好多昆蟲，但劇本寫了便沒想太多，直接瞓進泥坑內。拍近鏡時，感覺到不停有泥倒進臉上，當時閉氣到差點呼吸不到，非常緊張，幸在無氣前一秒終於Cut機，拍完想起真的很有成功感。」

▲ 蔣家旻與徐榮當年在《愛‧回家》演父女，在《反黑路人甲》合演情侶。

渴望擺脫馬子妮

敬業的工作態度讓蔣家旻獲得讚賞，即使再辛苦困難的戲亦無所畏懼，因為讓她最怕是其實是「規限」：「做演員最想有被觀眾記得的代表作，感恩馬子妮讓我得到很多，知名度及工作都大大增加，但又因為她過於深入民心，到這刻別人仍覺得我是馬子妮，變相形成了局限，其實心底是渴望有新突破與新挑戰。」

她續表示：「樣子生得不夠成熟，令自己很被動，幸好有監製對我有信心，終於等到水姐一角。希望今次真的可跳出框框，讓其他人不再只標纖我是馬子妮，希望她是我的轉捩點，讓蔣家旻有新改變。」

▲ 蔣家旻曾扮演馬子妮一角深入民心。（電視截圖）

初入行曾撞板

蔣家旻在17歲已入行，訓練班畢業後，已可與袁詠儀及三哥苗僑偉有合作拍劇的機會。

不過她分享當時的撞板經過：「初入行不懂看通告，有日以為PA重複發通告，但後來知道是外景與廠景的分別。那時大家都在廠等開拍，我接到電話時才知當晚要拍廠，但趕回去化妝整頭卻要個多小時，PA與導演商量後，決定那場之後才補拍。第二天，我趕緊向三哥道歉，整個人顫抖得近乎要哭，但他很好人地說沒所謂，更搞笑指我令他可以早收工很開心。」

▲ 蔣家旻指初入行時曾撞板，但慶幸未有被責罵。（黃建輝攝）

蔣家旻為夢想甘做慳妹

後來，蔣家旻因外表年輕，故常出演劇集主角的少女時代及鄰家妹妹，甚至經歷了一段「路人甲」及群戲生涯，不過她卻看得很開：「明白剛入行不會有重戲的配角可做，有段時間一直在等，但不會難過，因為知道是必經階段，即使如楊怡馬國明都一樣。」

工作不穩，收入微薄，讓蔣家旻變成「慳妹」：「那時收夜都一定不會搭的士，寧願犧牲睡眠時間等巴士或早上搭地鐵，外出吃飯一餐也不過100元，買東西會有個限額，計得很盡，因為不想家人幫忙生活上的洗費。」

▲ 蔣家旻有一段時間演戲分較少的角色，最出名的是《天與地》中的佘詩曼少女版。（電視截圖）

倔強表現 不想被父母看輕

提起當初父母未有支持她入行，蔣家旻笑指直到現在也未能肯定他們已改變想法，但也明白更多的是他們不懂表達。

她說：「父母習慣安穩，碰巧我的工作模式與他們完全不同，有時他們不明白我夜歸早出、有緋聞等，花很多時間解釋他們都未明，但說到底他們只是擔心我。到這刻，他們有時都覺得我不能不聽他們意見，但我很倔強很好勝，只要不是錯事，決定了就一定會繼續。」

13年過去，蔣家旻自言變得更成熟踏實，工作時認真拍劇，閒暇時努力進修增值。她坦言預了做這行一定要捱：「等待加希望加對演戲的熱誠等於堅持，不是港姐出身是要經歷更多，但至少現在我有做得比以前好，也自豪有這種經歷，每個人都是捱回來，最重要是我夠喜歡演戲。」

▲ 蔣家旻指自己性格倔強，決定了的事一定會努力做。（Instagram圖片）

當年《愛·回家》的結局，馬子妮出嫁令許多觀眾都覺得「與馬家一起嫁女」，而她亦在劇集播出下伴隨成長，角色由少女成人妻。

今天，蔣家旻亦堅定地告訴觀眾，她已由女孩蛻變做女人，不再只是「馬子妮」，而是靈活百變的演員，既是戲中嫵媚強勢的女人，也是戲外倔強堅強，心裏盛載無限大夢想的追夢女生。

髮型：Kenny Chan @ Hair

服裝：Amelie Street

場地：OysterMine

記者：陳家瑩