【新冠肺炎】美酒佳餚巡禮轉網上舉行　展商擬續參展：減價促銷活動或較多

▲ 有酒商計劃在活動期間推出一些「期間限定」的優惠。（經濟日報資料圖片）

旅發局因應新冠肺炎疫情未見明朗，決定將今年舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」，首度移師網上舉行，屆時活動會延長至數星期，美酒及餐飲商戶亦會提供優惠，早前已報名參展的商戶將可免費參與活動。

香港酒業總商會會長蘇又萍表示，酒總今年約有24至25個展商已報名參展，較上一次同項活動少了4、5個展商，相信大家都會繼續參與，「不會放棄做生意的機會。」她認為，雖然線上活動與實體嘉年華在氣氛上難免有很大分別，但相信人流未必會相差很遠。

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▲ 酒商指，傾向繼續參展，並會加強網上銷售的宣傳策略。（經濟日報資料圖片）

蘇又萍指，考慮到不少人都希望可親自品酒或品嚐美食，酒總正研究向旅發局建議，在活動期間舉辦網上直播的品酒課程，並在上課前一、兩日向已報名的買家提供試飲產品；又不排除活動以線上形式舉街，展商的減價幅度及促銷活動數量會比實體活動多。

少爺啤市場推廣負責人譚小姐稱，暫未決定會否參展，有待旅發局公布更多詳情再作最終決定，但過往經驗顯示，產品在美酒佳餚巡禮的銷情都不錯，如認為屆時實際操作可行，都會傾向繼續參與。

她稱，自疫情爆發以來，消費者多留在家中，公司網上商店的產品銷情轉好，相信參展有助推動網上商店的人氣及生意；又透露主辦方有與其公司洽談藉網上直播介紹手工啤酒、啤酒與美食的配搭等。

▲ 旅發局決定將今年舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」，移師網上舉行。（圖片由旅發局提供）

「屈臣氏酒窖」貿易及品牌經理張志均先生亦言，疫下網上購物已成為潮流， 今次「香港美酒佳餚巡禮」改以網上形式舉行，相信不會影響消費者的購買意欲，有信心新模式將不減其吸引力，故公司今年將繼續參與，並計劃推出一些「期間限定」的優惠，讓市民可以優惠價錢，選購高質素的產品。

「FAM 囍公館」負責人則指，活動有利餐廳接觸潛在客戶，將與旅發局合作，提供網上美酒佳餚配對、名廚烹飪示範等網上體驗， 增加消費者對我們的認識。

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記者：陳曉瑩