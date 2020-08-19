民研就議員去留做民調　朱凱廸何桂藍呼籲支持者積極參與

▲ 何桂藍呼籲支持者參與民研的民調。

香港民意研究所正就第六屆立法會議員應否留任進行民意調查，周五公布結果。已表態傾向不留守的議會陣線朱凱廸，曾提議做民調決定，不過民主派內部並沒有很多人響應。而「抗爭派」似乎有意藉民研的民調做文章，今日高調呼籲支持者參加民調。

「抗爭派」何桂藍今日在社交平台貼文，呼籲市民參加民研關於應否留任的民調，又附上一張圖和相關鏈接稱「民調要人」，何桂藍貼文發布不久，已有逾900個網民轉發貼文，其中包括朱凱廸。

是次民調由本周二（17日）開始，周五（21日）公布。和特首民望民調不同，今次關於議員去留民調是「我們香港人」計劃下，向意見群組發出網上問卷，包括「香港市民代表組群」以及「香港市民自結組群」，其中香港市民自結組群，市民至需要在民研網站上登記為成員即可參加。

民研副行政總裁鍾劍華稱，這份問卷雖不屬於全港性抽樣，但同樣會加權作為參考，因為有關做法偏差較全港性抽樣大，所以只是一個參考性調查。

事實上，除了民研有相關民調，香港研究協會本月12至16日亦進行類似調查，1310名受訪者中，有32%受訪者支持民主派總辭，反對者則有38%。另外，357名自稱是「民主派支持者」的受訪者中，有43%反對民主派總辭，34%則支持。457名自稱是「建制派支持者」的受訪者，則有38%支持民主派總辭，33%反對。