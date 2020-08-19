財庫局將推「千人計劃2.0」創職位　指金融科技是本港未來必答題

▲ （財庫局Facebook圖片）

政府公布最新失業率為6.1%，較上期數字微升0.1%。財經事務及庫務局許正宇發表網誌，指香港面對新冠疫情與中美角力疊加的雙重挑戰，就業情況依然嚴峻，局方早前推出的金融科技「千人計劃」，在一個多月內收到近400份申請，局方已準備「千人計劃2.0」，創造更多職位，將拓展至涵蓋金融業界的多個範疇。

許正宇表示，局方早前因應就業情況嚴峻，推出金融科技「千人計劃」招聘人才，而短短一個多月，已收近400份申請﹐當中逾110份已獲初步審批，部份企業亦成功聘請新員工。

他預告，財庫局已在準備「千人計劃2.0」﹐與金融業界共渡時艱之時又創造更多的新增職位。今次更會加碼，招聘金融業界多個範疇的人才。許更表明，誠意邀請眾人登上一如既往開放自由的「香港號」之船﹐一起研究規劃疫後經濟復甦的航線，並盡快重新啟航。

他認為，這次疫情的經驗告訴社會，走向金融科技之路已經不再是一道選擇題﹐而是一道無可避免的必答題，又強調會審視未來在立法會的議事情況﹐找出適當時機，將歷經多年討論商議的證券無紙化改革法案，提交上立法會審議﹐為過渡至證券無紙化做好準備。

雖然香港今年遇上了差不多兩年以來的首個九號風球，但許正宇希望，疫情就好像這次颱風，來得猛但去得快，相信艱難的抗疫日子總會過去﹐香港社會每一個人亦可以為此作出貢獻。

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責任編輯：李淇