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【防疫抗疫基金】港府至今已批逾1.1萬宗美容院按摩院派對房申請　涉5.6億元資助

社會 20:22 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，港府早前推第二輪「防疫抗疫基金」作支援，當中「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」至今已接獲1.4萬宗申請，並已批出逾1.1萬宗申請，涉5.6億元資助。港府正處理餘下2000宗較複雜情況的申請，預期審批工作可於本月內大致完成。

政府發言人今日(19日)表示，在第二輪「防疫抗疫基金」下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，至今收到約1.4萬宗申請，政府已向當中逾1.2萬個申請商戶發出審批結果通知書，並已批出逾1.1萬宗申請，涉5.6億元資助。

發言人表示，餘下約2000宗正處理的申請涉及較複雜情況，如連鎖集團提交申請後補充或更改資料，及需核實部分申請的過賬銀行戶口資料等；將視乎有關個案跟進進度，預期計劃審批工作可於本月內大致完成。至於個別懷疑涉及詐騙的個案，秘書處已轉介警務處作適當跟進。

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責任編輯：陳正怡

防疫抗疫基金 疫情 新冠肺炎疫情

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