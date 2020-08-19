【防疫抗疫基金】港府至今已批逾1.1萬宗美容院按摩院派對房申請　涉5.6億元資助

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，港府早前推第二輪「防疫抗疫基金」作支援，當中「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」至今已接獲1.4萬宗申請，並已批出逾1.1萬宗申請，涉5.6億元資助。港府正處理餘下2000宗較複雜情況的申請，預期審批工作可於本月內大致完成。

政府發言人今日(19日)表示，在第二輪「防疫抗疫基金」下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，至今收到約1.4萬宗申請，政府已向當中逾1.2萬個申請商戶發出審批結果通知書，並已批出逾1.1萬宗申請，涉5.6億元資助。

發言人表示，餘下約2000宗正處理的申請涉及較複雜情況，如連鎖集團提交申請後補充或更改資料，及需核實部分申請的過賬銀行戶口資料等；將視乎有關個案跟進進度，預期計劃審批工作可於本月內大致完成。至於個別懷疑涉及詐騙的個案，秘書處已轉介警務處作適當跟進。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡