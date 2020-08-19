【Apple TV+電影】《迷失東京》才女編導與標梅利再聯手 《家庭變幻時》阿爸幫阿女捉姦【有片】

▲ 才女編導蘇菲亞哥普拉和標梅利再度合作電影。Apple TV＋原創電影《家庭變幻時》將於10月上綫。

繼2003年經典愛情片《迷失東京》（Lost in Translation）後，奧斯卡金像獎最佳原創劇本得主蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）與標梅利（Bill Murray）再度合作的全新原創電影《家庭變幻時》（On The Rocks）將於 10 月在 Apple TV+ 推出。

▲ Rashida Jones在戲中飾演Laura，懷疑丈夫（Marlon Wayans飾）有婚外情。

女主角Laura（ Rashida Jones 飾）與丈夫Dean（ Marlon Wayans飾 ）本為一對模範夫妻，然而當丈夫開始與新同事頻頻加班開夜、令Laura 有感事有蹊蹺，Laura逐尋求風流父親Felix（標梅利飾）的專業意見。

父親堅持要追查疑似出軌女婿的行踪，逐聯同女兒遊走紐約市，出入大小食肆、酒吧派對明查暗訪，兜兜轉轉的過程充滿波折和意外驚喜。過程亦可見兩父女之間的微妙親情，並帶出兩個世代對於婚姻的迴異價值觀。

▲ 編導蘇菲亞哥普拉（左）跟女主角Rashida Jones及男主角標梅利。

《On The Rocks》全片於紐約取景，猶如一封獻給大都會的情書。

預告片散發著都市輕喜劇的節奏和氛圍。蘇菲亞哥普拉向來欣賞標梅利別樹一格的幽默感，而今次就標誌著二人自《迷失東京》、電視特輯《A Very Murray Christmas》後再度合作，角色繼續為標梅利度身訂造。

記者： 胡慧雯