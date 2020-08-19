教協批通識教科書修訂不專業及涉政治審查　開學前夕公布修訂內容惹混亂

▲ 教育局去年推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，多間出版社應局方建議刪去不少敏感議題。（資料圖片）

教育局去年推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，多間出版社應局方建議刪去不少敏感議題，教協批評不少修訂內容超越教育局所指的「按高中通識教育科的課程宗旨和目標」提供意見的範疇，質疑有政治審查之嫌，修訂結果亦拖拉至8月下旬臨近開學才發放給師生，不利教學。

相關修訂內容在前日（17日）公布後連日引起爭議，教協今（19日）發稿指，從不同出版社提供的多個修訂內容可見，教育局對通識教科書內容的審裁，不少是針對資料及內容的政治取向，而淡化甚至扭曲了社會實況。

教協舉例指，部分教科書引述終審法院就公民抗命的意圖及雨傘運動起因的內容，「按教學需要」而被刪除，教協批評刪去法院判詞對「教學需要」有損無益，認為按照通識科教學理念，應在老師指引下與學生一同探究公民抗命的評價；亦有教科書刪去香港新聞自由指數近年排名下跌的原因，但無助學生理解問題的成因。

教協指，難以從修訂結果看到與課程宗旨及目標相關的原因，教育局至今仍未有公布任何有關修訂內容的解說，認為此舉將令出版商及老師，對如何判斷教育局接受怎樣的教材感到無所適從，擔心令教材出現更多揣摩上意自我審查的不良現象，認為是次諮詢服務變成比正式課本送審更嚴苛的政治審查，嚴重損害通識教育科課程宗旨與目標的實踐，窒礙了高中學生多角度了解及思考社會議題的學習機會。

此外，教協指教育局對各出版社每個單元教科書，都提出了幾十頁的修訂內容，卻又遲至8月下旬才公佈，出版社根本難以趕及印刷新版供學生使用，現時學生只能繼續購買舊版課本，再配以幾十頁的修訂內容，此舉令教學易生混亂，同時讓師生親眼目睹政府對教科書施以「審查閹割」。

教協譴責教育局罔顧前綫通識教師及團體反對所謂「自願送審機制」意見，為出版社、前綫老師、家長以至學生造成前所未有的混亂，更加向通識教科書作出超出教學專業的政治審查與剪裁。

教協促請局方於來年停止有關諮詢服務，停止對社會議題的政治審查，尊重教育界及出版界對課程的專業理解，還學生自由學習空間。

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責任編輯：馮琪雅