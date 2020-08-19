【新冠肺炎】漁護署今起為赴內地水域作業漁民及漁工免費檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，漁護署今日起將為需赴內地水域作業的香港流動漁民及其漁工，提供免費新冠病毒檢測服務，首輪深喉唾液檢測的樣本瓶會於香港仔魚類批發市場、長沙灣魚類批發市場及青山魚類批發市場派發，交還樣本瓶時亦須一併提交已填妥的申請表，並可由他人代交。

漁護署表示，由於香港流動漁民及其漁工前往内地水域作業前，須提供香港具認可資格的醫療機構入境前72小時内發出的病毒檢測陰性證明，故今日起為所有隨香港流動漁船或輔助船，往返内地水域作業的流動漁民及其僱用在船上工作的漁工，提供免費病毒病檢測服務。

首輪深喉唾液檢測的樣本瓶派發及收集地點共有三個，分別為魚類統營處下的香港仔魚類批發市場、長沙灣魚類批發市場及青山魚類批發市場；今日下午2時至5時，及8月20日日至21日上午8時至下午1時派發樣本瓶，收集樣本瓶時間則為8月20日至22日上午8時至下午1時。

署方提醒，接受檢測的漁民及漁工須親身領取樣本瓶及申請表，交還樣本瓶時須一併提交已填妥的申請表，但可由他人代交。

香港流動漁民須帶備香港身份證、港澳居民來往内地通行證，以及地漁業捕撈許可證／捕撈輔助船許可證。至於內地過港漁工則須帶備内地身份證、粵港流動漁船僱用漁工作業證和流動漁船船東已簽署的確認書。申請表及確認書亦可於網站下載。

發言人補充，有關檢測服務於上述日期之後仍會繼續進行，安排容後公布。

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責任編輯：陳正怡