通識書諮詢被指屬政治審查　教育局指言論不屬實予以強烈譴責

▲ 對於教協批評高中通識教科書諮詢服務不專業、屬政治審查，教育局指有關言論不屬實，令人極度遺憾。

教育局去年推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，相關修訂內容前日（17日）公布後連日被揭刪去不少敏感議題，教育局對於教協批評有關諮詢服務不專業、屬政治審查，局方指有關言論並不屬實，令人極度遺憾，反指教協將教育專業工作「政治化」，予以強烈譴責。

教育局發言人解釋，一次性的專業諮詢服務由去年的社會事件而引發，隨着社會事件不斷升溫，網絡出現仇恨言論及懷疑欺凌個案，偏頗教材屢現，包括高中通識教育科的學習材料，引起公眾關注，坊間質疑教育局是否對「教科書」的質素放任不管，教育局及出版社都收到不少投訴。

教育局故特事特辦，透過專業諮詢服務，為多套高中通識「教科書」提供專業意見，以改善其質素，落實課程宗旨、目標和學習重點，負責團隊成員包括專科督學、大學學者和教育專業人士。

局方解釋，自新高中學制推行以來，通識教育科成為核心科目逾10年，坊間所見「教科書」均從未經過教育局審核，完全由作者自行解讀課程而撰寫，內容及表達的嚴謹度畢竟有別於正式的教科書，形容出版商今次自願接受專業諮詢服務及優化「教科書」是旨在去蕪存菁，「務求資料正確、建基於事實及與時並進，條理清晰易明，同時避免誇張失實或誤導的可能性，幫助學生建構知識及正面的價值觀」。

局方指，各項回饋意見及理據均經過團隊人員和出版社討論交流，而具體的課文內容、文句、圖片和漫畫的處理，以至版面編排等方面的修訂，全由出版社自行作出修訂，認為教協將專業諮詢服務形容為「政治審查」，實屬「無中生有，搬弄是非，刻意抹黑」。

局方強調必須將修訂的內容和課程宗旨及目標一起比較，以及整體閱覽其前文後理，才會真正明白出版社所作修訂的用意，不應斷章取義，作出無的放矢的批評，藉此引發片面和政治化的爭議。對於教協指是次諮詢服務「不專業」，抹黑為「比正式課本送審更嚴苛的政治審查」，局方認為「完全不符事實」， 「純粹是戴上有色眼鏡看待局方是次服務，又一次將教育專業工作政治化」，局方予以強烈譴責。

另有報道引述教育界人士，指通識教科書內容或觸及港區國安法，促請當局覆審。教育局發言人表示，出版社一向有責任定時檢視課本內容，按需要持續修訂及優化教科書內容，強調 無論有沒有港區國安法，教科書也不應出現違法的內容；而因應法例實施，課本內容也應檢視，以配合課題涵蓋相關內容，讓學生正確地認識法例，而教育局早前已就港區國安法的實施，向學校發出初步指引，稍後亦會發展教學資源及師資培訓課程，為學校及教師提供支援。

發言人重申，通識教育科的推行，一直備受社會不同界別關注，教育局身為負責教育事務的部門，當發現業界在執行通識教育科課程出現問題時責無旁貸，必須從維護學生福祉的立場提出專業意見及跟進相關事宜，撥亂反正，讓通識教育科回歸教育專業。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅