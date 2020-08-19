【保就業計劃】創新辦：已邀請惠康及百佳下周商討　會要求機構申請計劃時提交建議書

▲ 創新辦已邀請百佳及惠康於下星期商討落實有關第二期保就業計劃承諾的初步構思。（資料圖片）

政府昨公布第二期「保就業」計劃安排，當中特別增加條款，要求惠康、百佳兩大連鎖超級市場在9至11月期間回饋顧客及惠贈非政府機構及弱勢社群，而大型物管公司亦要將8成所得補貼回饋業主。

政府發言人今日（19日）表示，政府會細心聆聽公眾對如何落實有關承諾的意見。創新辦亦已邀請相關機構於下星期商討落實有關承諾的初步構思，並會要求機構在提交第二期申請時，同時提供回饋顧客及惠贈非政府機構的建議書以供審視。

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發言人又指，注意到社會各界大致歡迎大型物業管理公司須承諾向業主／業主立案法團回饋至少8成工資補貼金額的建議，感謝香港物業管理公司協會及部分大型物管公司積極回應，認同建議的目標及會與業主／業主立案法團商討如何善用回饋的金額。

政府統計處今日公布最新5至7月失業率為6.1%，比4至6月下跌0.1個百分點。政府發言人稱，認為「保就業」第一期計劃大致達到推出的目的，即防止失業情況進一步惡化，避免出現大規模裁員。而特區政府在過去半年透過《財政預算案》和兩輪「防疫抗疫基金」，推出多項支援經濟和紓解民困的措施，動用共2,800億港元，相等於本地生產總值的10%，對經濟下行提供約5個百分點的緩衝作用。

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責任編輯：徐紹軒