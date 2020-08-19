【保就業計劃】創新辦：已邀請惠康及百佳下周商討 會要求機構申請計劃時提交建議書
社會 21:50 2020/08/19
政府昨公布第二期「保就業」計劃安排，當中特別增加條款，要求惠康、百佳兩大連鎖超級市場在9至11月期間回饋顧客及惠贈非政府機構及弱勢社群，而大型物管公司亦要將8成所得補貼回饋業主。
政府發言人今日（19日）表示，政府會細心聆聽公眾對如何落實有關承諾的意見。創新辦亦已邀請相關機構於下星期商討落實有關承諾的初步構思，並會要求機構在提交第二期申請時，同時提供回饋顧客及惠贈非政府機構的建議書以供審視。
發言人又指，注意到社會各界大致歡迎大型物業管理公司須承諾向業主／業主立案法團回饋至少8成工資補貼金額的建議，感謝香港物業管理公司協會及部分大型物管公司積極回應，認同建議的目標及會與業主／業主立案法團商討如何善用回饋的金額。
政府統計處今日公布最新5至7月失業率為6.1%，比4至6月下跌0.1個百分點。政府發言人稱，認為「保就業」第一期計劃大致達到推出的目的，即防止失業情況進一步惡化，避免出現大規模裁員。而特區政府在過去半年透過《財政預算案》和兩輪「防疫抗疫基金」，推出多項支援經濟和紓解民困的措施，動用共2,800億港元，相等於本地生產總值的10%，對經濟下行提供約5個百分點的緩衝作用。
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責任編輯：徐紹軒