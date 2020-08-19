【保就業計劃】秘書處至今向勞工處轉介52宗舉報個案　其中6宗交勞資審裁處仲裁

▲ 創新辦至今向勞工處轉介52宗投訴舉報個案，勞工處已即時跟進並接獲12宗有關僱傭權益的申索聲請，當中6宗需交由勞資審裁處尋求司法仲裁。（資料圖片）

創新辦表示，「保就業」計劃代理人已要求強積金受託人在8月31日前提供僱主於6月及7月的強積金紀錄證明書，以核對僱主有否在當月把工資補貼全數金額用於僱員工資，以及受薪僱員總數是否達到3月的僱員總數，即「承諾受薪僱員人數」。



發言人又指，代理人正按僱主的特質（例如僱員數目等），以風險為本的原則（例如收到投訴舉報），抽查僱主作實地視察。至今，代理人已抽查241間僱主機構，當中包括36間「承諾受薪僱員人數」為零的僱主，未來一星期會抽查另外超過60間這類屬較高風險僱主。



而至昨日（18日），秘書處共收到407宗舉報，個案主要涉及於補貼期前／內無理減少員工人數及／或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者。至今分別向勞工處轉介了52宗舉報或投訴個案。勞工處已即時跟進並接獲其中12宗有關僱傭權益的申索聲請，主要涉及被短付終止傭僱金、工資糾紛或被僱主單方面更改合約條款；當中4宗經勞工處調停後僱傭雙方達成和解，另外6宗需交由勞資審裁處尋求司法仲裁，餘下2宗個案仍在處理中。

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責任編輯：徐紹軒