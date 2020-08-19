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【直銷中心群組】旺角「Star Global」再增3確診　報稱居旺角帝京酒店

社會 22:06 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日（19日）新增26宗確診個案，連續17天少於100宗病例，亦是自上月16日起最低，衞生防護中心傍晚更新資料，再揭旺角「Star Global」直銷中心群組增3人確診，分別是第4562宗22歲女子，第4563宗23歲男子，及第4564宗21歲女子，三人均報稱居住地為旺角帝京酒店，群組累計增至68宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君本月5日曾指，該群組當日新增6宗個案中，有部分人士曾於7月31日到帝京酒店作培訓，詳情即看：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招　部分人曾到帝京酒店培訓

不過帝京酒店同日已澄清，酒店無租借場地予該公司作培訓，但知悉有2名確診者曾到訪酒店，詳情即看：【直銷中心群組】帝京酒店指2名染疫者曾到訪　已無條件接受現有房客免費退房

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記者：鄧凱文

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