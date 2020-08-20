【Netflix電影】雲迪素演不死勇士為妻復仇　《喋血戰士》反思科技操控生活

▲ 特種部隊成員Ray起死回生後，全身系統都能用程式控制，智力體能超乎常人，所向無敵，壓軸一場「電梯戰」頗精彩。（劇照）

雲迪素主演的《喋血戰士》（Bloodshot）剛在上周五於Netflix上架，戲中大隻佬雲迪素（Vin Disel）儼如不死身復仇勇士，遇佛殺佛，背後竟有暗黑操控陰謀。

超級英雄電影宇宙不止只得Marvel及DC，一直擁《蜘蛛俠》相關版權及時空的Sony也來湊熱鬧，看中「勇士漫畫」（Valiant Comic）的《喋血戰士》並開拍，作為開拓第3個超級英雄宇宙的首部曲。

可是今年推出撞正疫情，出師不利兼無功而還，美國票房與口碑都未如理想，可會有第2集暫未可知，事實《喋血戰士》在香港上映也波折重重。

▲ 納米戰甲讓Ray擁有自癒能力，能夠火速修復傷患，儼如現代版科學怪人。（劇照）

現代版科學怪人

原定香港3月26日上畫的《喋血戰士》，撞正戲院避疫於3月28日起停業，上映期僅得兩三日，雲迪素（Vin Diesel）果真戲內戲外皆出師未捷身先死，因為劇情講述他飾演的美軍反恐精英戰將Ray Garrison殺敵無數，卻因一次行動遭突襲而不幸命送沙場。

由科學家Dr. Emil Harting（佳皮爾斯飾）領軍的神秘軍事承包商Rising Spirit Technologies（簡稱RST），竟可令他復活，亦清洗及重塑其所有記憶。

他全身細胞改成納米戰甲，擁有自癒能力，能夠火速修復傷患；腦中也有10億個無線微處理器，可自行掃描全球搜尋平台，找資料尋人下落甚至秒速學揸飛機，成為組織的終極武器。

Ray醒來後，堅信妻子被惡人所殺，滿腔怒火的他憑著打不死的異能，獨自先後到匈牙利、英國找敵人進行大報復。報復過後卻面對最殘酷的真相，難辨真實及幻覺的Ray決定脫離組織，再披戰甲以暴制暴，借助不死之軀去了解箇中陰謀。

▲ 佳皮爾斯（Guy Pearce）在成名作《凶心人》患上短期記憶喪失症，本片卻飾演玩殘再生戰士記憶的RST科學家。（劇照）

本片是一名軍人了解「who am I」尋根之旅，最後變成關於抉擇的故事：他到底是好人還是壞人？他又會作怎樣的選擇？要十年如一日零演技的雲迪素，演繹充滿不明怒火的復仇戰士，其表現果然如再造人般木訥，但壓軸一場「電梯戰」甚具刺激快感，亦能發揮他的好身手。

反思科技操控生活

雲迪素覺得一個擁有致命弱點的超級英雄，十分貼地。他認為因被人操控而產生不公義的感覺，人人都能感同身受。「Ray懷着良好意願，完全專注於執行任務，卻被組織剝削，一個有超能力的英雄要與那種情況對抗，能引起觀眾共鳴。當我們每日看新聞時，往往感到被迫接受各種消息，也覺得是受人操縱。」

▲ KT（Eiza González飾）在一次行動中受傷而喪失呼吸系統功能，故自願接受RST改造，配備機械呼吸儀器。（劇照）

導演Dave Wilson便想藉本片探討科技與日常生活融合後的影響。「喋血戰士固然是超級英雄，但他的能力卻是來自科技。我們全都被身邊各種科技所影響，甚至控制，科技為我們帶來一個假象，令我們以為正掌控自己的生活，事實上科技卻不斷蔓延，無處不在，並且全面控制我們的生活。」

▲ 曾是天才兒童的Wilfred Wigans，被RST禁錮來專門研究打造再生戰士的技術，多次拯救Ray脫險。（劇照）

導演指出喋血戰士所經歷的一切，都與現實相距不遠。「其實我們現在已見到有人裝上以先進科技製作的義肢，終有一天義肢會勝過人類肢體。人可以用錢購買體力，更可怕的是也能購買智力，經濟負擔能力將決定我們成為怎樣的人。『超人類主義』就是我們可以將自己改變，令身體和神經系統超越天生的局限，這些都是本片想觀眾反思的問題。」

Info

《喋血戰士》已於8月14日在Netflix上架



記者：鄺素媚