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陳健波FB及YouTube追蹤人數創新高　親覆逾千網民留言

政治 22:35 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會議員陳健波。（資料圖片）

自2016年起就拍片當「KOL」的保險界立法會議員陳健波，其社交網站及YouTube頻道，日前訂閱人數突破12萬人，影片瀏覽量多達千五萬。他說，決定親自覆逾千留言答謝網民。

陳健波自2016年底就開設Facebook專頁，雖然產量不算多，每個星期只出約一條影片左右，風格亦行「理性路線」，並不會「博眼球」或以嘩眾取寵的方式拍片，但也累積了不少支持者，「我就不是現時好多語不驚人死不休的風格，可能未必話太多人鍾意看，但支持者都是很有見地，好有心積極分享的。」

陳健波Facebook影片截圖

他日前就出片答謝網民，並逐個回覆逾千個網民的留言，有問必答。有網民在留言希望他幫助65歲未退休人士，申請政府防疫抗疫基金，他亦立刻著網民聯絡助理跟進。

其實除拍片分享保險知識，陳健波亦經常拍片分享不同看法及養生技巧。波哥笑言，大部份支持者其實都不是業界人士，但都是「正義之士」，希望多跟他們溝通。又笑言曾與網民持續通電郵半年，由以粗口罵他，到改口叫「陳先生」，雖然最後都因「剪布」一事而不歡而散，但都感謝有平台與市民溝通。

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撰文 : 傅流螢

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