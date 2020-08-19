【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診　8名被羈留者或入境處職員須檢疫

▲ 一名被羈留於青山灣入境事務中心的泰籍人士確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

一名被羈留於青山灣入境事務中心的泰籍人士確診新冠肺炎，入境處表示，與確診者同處一個羈留室的3名被羈留人士，以及5名在中心執勤的入境處人員被列為該確診者的密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

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入境處發言人指，警方於8月16日拘捕一名逾期逗留的泰籍人士，並於同日把他送往中心羈留等候檢控程序。該名泰籍逾期逗留人士與另外3名新進入中心的被羈留人士獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試，在等候檢測結果期間該4名人士並沒有與在中心的其他被羈留人士或任何公眾人士接觸。該名泰籍人士於8月18日晚上確診新冠肺炎，已即時送往醫院接受治療。

發言人說，現時所有新進入中心的被羈留人士，均需接受隔離並進行新冠肺炎病毒病測試；入境處亦會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，盡快安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試，並已安排全面清潔及消毒相關的羈留室。

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因應新冠肺炎最新發展，入境處已加強中心的感染預防控制工作，包括定時徹底清潔及消毒所有羈留設施；中心人員在執行職務時必須佩戴口罩，而被羈留人士在中心活動期間亦會被要求佩戴口罩；中心每天會量度所有被羈留人士的體溫，若被羈留人士出現發燒徵狀，中心的醫護人員會立即為他們提供醫療檢驗。

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記者：陳曉瑩