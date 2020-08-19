【新冠肺炎】8月19日新增23宗本地確診油尖旺區最多 大角咀維港灣旺角帝京酒店上榜(一文看清最新確診大廈名單)
社會 23:57 2020/08/19
8月19日本港新增26宗確診個案，23宗為本地感染病例。衞生防護中心公布最新確診者居住大廈名單，大角咀維港灣、旺角帝京酒店、大圍金獅花園、屯門海翠花園、將軍澳安寧花園均上榜。
新增確診個案以油尖旺區６宗最多，當中半數報稱入住旺角帝京酒店；屯門亦錄４宗新確診。
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全港新增確診者居住大廈名單：
灣仔（1）
- 灣仔汕頭街20號——44男，8月12日發病，第4574宗
觀塘（2）
- 耆康會啟業護理安老院——98女，8月17日發病，第4565宗
- 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓——41男，8月15日發病，第4582宗
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九龍城（1）
- 紅磡紅磡邨紅暉樓——31男，8月16日發病，第4585宗
油尖旺（6）
- 旺角帝京酒店——22女，無病徵本地關連個案，第4562宗
- 旺角帝京酒店——23男，8月15日發病，第4563宗
- 旺角帝京酒店——21女，8月14日發病，第4564宗
- 旺角華發大廈——37男，8月14日發病，第4569宗
- 大角咀中興樓——51女，8月16日發病，第4570宗
- 大角咀維港灣1座——26女，無病徵本地個案，第4581宗
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深水埗（2）
- 深水埗景業大廈——64男，無病徵本地個案，第4567
- 長沙灣元州邨元樂樓——34男，8月13日發病，第4586宗
西貢（2）
- 將軍澳安寧花園4座——61女，8月10日發病，第4571宗
- 將軍澳安寧花園4座——61男，8月17日發病，第4572宗
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沙田（2）
- 大圍金獅花園1期金康閣——13女，無病徵本地關連個案，第4576宗
- 大圍新翠邨新芳樓——64女，8月15日發病，第4583宗
大埔（1）
- 大埔富亨邨亨耀樓——29男，8月16日發病，第4573宗
北區（1）
- 上水彩蒲苑彩顏閣——69女，8月12日發病，第4566宗
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元朗（1）
- 天水圍天晴邨晴喜樓——40男，8月11日發病，第4568宗
屯門（4）
- 屯門海翠花園3座——58女，無病徵本地關連個案，第4575宗
- 屯門欣田邨綠田樓——39女，無病徵本地關連個案，第4577宗
- 青山灣入境事務中心——37男，無病徵本地個案，第4580宗
- 屯門良景邨良俊樓——41男，8月8日發病，第4587宗
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責任編輯 李志強