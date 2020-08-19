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【新冠肺炎】8月19日新增23宗本地確診油尖旺區最多　大角咀維港灣旺角帝京酒店上榜(一文看清最新確診大廈名單)

社會 23:57 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

8月19日新增23宗本地確診油尖旺區最多，旺角帝京酒店有3宗確診個案曾經入住。

8月19日本港新增26宗確診個案，23宗為本地感染病例。衞生防護中心公布最新確診者居住大廈名單，大角咀維港灣、旺角帝京酒店、大圍金獅花園、屯門海翠花園、將軍澳安寧花園均上榜。

新增確診個案以油尖旺區６宗最多，當中半數報稱入住旺角帝京酒店；屯門亦錄４宗新確診。

【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診　8名被羈留者或入境處職員須檢疫

全港新增確診者居住大廈名單：

灣仔（1）

  • 灣仔汕頭街20號——44男，8月12日發病，第4574宗

觀塘（2）

  • 耆康會啟業護理安老院——98女，8月17日發病，第4565宗
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓——41男，8月15日發病，第4582宗

【新冠肺炎】美酒佳餚巡禮轉網上舉行　展商擬續參展：減價促銷活動或較多

九龍城（1）

  • 紅磡紅磡邨紅暉樓——31男，8月16日發病，第4585宗

油尖旺（6）

  • 旺角帝京酒店——22女，無病徵本地關連個案，第4562宗
  • 旺角帝京酒店——23男，8月15日發病，第4563宗
  • 旺角帝京酒店——21女，8月14日發病，第4564宗
  • 旺角華發大廈——37男，8月14日發病，第4569宗
  • 大角咀中興樓——51女，8月16日發病，第4570宗
  • 大角咀維港灣1座——26女，無病徵本地個案，第4581宗

【新冠肺炎】印度航空抵港航班累計13人確診　衞生署首引用599H章禁印航客機抵港2周

深水埗（2）

  • 深水埗景業大廈——64男，無病徵本地個案，第4567
  • 長沙灣元州邨元樂樓——34男，8月13日發病，第4586宗

西貢（2）

  • 將軍澳安寧花園4座——61女，8月10日發病，第4571宗
  • 將軍澳安寧花園4座——61男，8月17日發病，第4572宗

【新冠肺炎】藍田綜合大樓圖書館職員初步確診　 圖書館早於7月15日已暫停服務

沙田（2）

  • 大圍金獅花園1期金康閣——13女，無病徵本地關連個案，第4576宗
  • 大圍新翠邨新芳樓——64女，8月15日發病，第4583宗

大埔（1）

  • 大埔富亨邨亨耀樓——29男，8月16日發病，第4573宗

北區（1）

  • 上水彩蒲苑彩顏閣——69女，8月12日發病，第4566宗

【新冠肺炎】單日確診數字進一步下跌　張竹君：不明源頭顯示社區仍有隱性傳播

元朗（1）

  • 天水圍天晴邨晴喜樓——40男，8月11日發病，第4568宗

屯門（4）

  • 屯門海翠花園3座——58女，無病徵本地關連個案，第4575宗
  • 屯門欣田邨綠田樓——39女，無病徵本地關連個案，第4577宗
  • 青山灣入境事務中心——37男，無病徵本地個案，第4580宗
  • 屯門良景邨良俊樓——41男，8月8日發病，第4587宗

【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診　 入境事務中心近600人須接受檢測

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強

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