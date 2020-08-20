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【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】

娛樂 12:54 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《神奇女俠》姬嘉鐸 (Gal Gadot)又有新戲上映啦 !

「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）的粉絲要注意了，她主演的新作《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）公布將於10月22日上映，並且發放了首條預告片。

由《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）原班製作團隊，把神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）另一經典作《尼羅河謀殺案》搬上大銀幕。

靚人靚衫是《尼羅河謀殺案》電影的賣點之一。（劇照）

台前幕後卡士勁

一如之前的《東方快車謀殺案》，今次《尼羅河謀殺案》繼續由曾獲提名奧斯卡最佳導演的英國男星簡尼夫伯納 (Kenneth Branagh) 自導自演，大師級的《異形》（Alien）導演列尼史葛 （Ridley Scott）任監製。

「黑豹妹」Letitia Wright也有參演。（影片截圖）

幕前更加星光熠熠，除有「神奇女俠」姬嘉鐸 （Gal Gadot）外，還有金像提名女星安納貝寧 （Annette Bening） 、金球提名男星艾米漢默 (Armie Hammer)。

此外有《黑豹》（Black Panther）演天才妹妹的莉蒂莎韋特（Letitia Wright）、HBO劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的露絲萊斯利（Rose Leslie） ，以及Netlfix青春喜劇《性愛自修室》（Sex Education）的反叛少女愛瑪麥基（Emma Mackey）等。  

《權力遊戲》的Rose Leslie（右）及英國喜劇演員Russell Brand均有份演出。（預告截圖）

豪華郵輪謀殺案

故事講述上流社會齊集豪華郵輪暢遊尼羅河，一對羡煞旁人的上流新婚夫婦（姬嘉鐸及艾米漢默飾演） 正在浪漫度蜜月，丈夫卻在船上遇上前度女友（愛瑪麥基飾演），3人錯綜複雜的情慾關係，引發出連環神秘命案。

尼羅河上危機四伏，神探喬魏柏賀（Hercule Poirot）（簡尼夫伯納飾演）展開調查，郵輪上每一個人都有嫌疑，到底誰是真兇？

電影製作團隊專誠遠赴埃及拍攝名勝古蹟，預告片可見，這部片充滿靚人靚衫靚景，風光如畫，卻又暗藏危險和殺機。神探喬魏柏賀問：「你可曾如此深愛過，因嫉忌而著魔，繼而想殺人？」神探還強調，這宗案徹底改變他的心靈。

憑《性愛自修室》人氣急升的反叛索女愛瑪麥基，今回當上第二女主角，與《神奇女俠》姬嘉鐸鬥靚鬥性感，還為男人爭風呷醋。

《性愛自修室》的反叛索女Emma Mackey是《尼羅河謀殺案》的第二女主角，她在片中展現危險的魅力。（影片截圖）

這本1937年面世的經典偵探小說已是第3度被改編成影視作品，它於1978年首次被搬上大銀幕，2004年也曾拍電視劇版。

今回電影版因此特別加入全新曲折離奇的細節，令劇情更加意想不到。

 

記者：胡慧雯

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