【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】

▲ 《神奇女俠》姬嘉鐸 (Gal Gadot)又有新戲上映啦 !

「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）的粉絲要注意了，她主演的新作《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）公布將於10月22日上映，並且發放了首條預告片。

由《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）原班製作團隊，把神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）另一經典作《尼羅河謀殺案》搬上大銀幕。

▲ 靚人靚衫是《尼羅河謀殺案》電影的賣點之一。（劇照）

台前幕後卡士勁

一如之前的《東方快車謀殺案》，今次《尼羅河謀殺案》繼續由曾獲提名奧斯卡最佳導演的英國男星簡尼夫伯納 (Kenneth Branagh) 自導自演，大師級的《異形》（Alien）導演列尼史葛 （Ridley Scott）任監製。

▲ 「黑豹妹」Letitia Wright也有參演。（影片截圖）

幕前更加星光熠熠，除有「神奇女俠」姬嘉鐸 （Gal Gadot）外，還有金像提名女星安納貝寧 （Annette Bening） 、金球提名男星艾米漢默 (Armie Hammer)。

此外有《黑豹》（Black Panther）演天才妹妹的莉蒂莎韋特（Letitia Wright）、HBO劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的露絲萊斯利（Rose Leslie） ，以及Netlfix青春喜劇《性愛自修室》（Sex Education）的反叛少女愛瑪麥基（Emma Mackey）等。

▲ 《權力遊戲》的Rose Leslie（右）及英國喜劇演員Russell Brand均有份演出。（預告截圖）

豪華郵輪謀殺案

故事講述上流社會齊集豪華郵輪暢遊尼羅河，一對羡煞旁人的上流新婚夫婦（姬嘉鐸及艾米漢默飾演） 正在浪漫度蜜月，丈夫卻在船上遇上前度女友（愛瑪麥基飾演），3人錯綜複雜的情慾關係，引發出連環神秘命案。

尼羅河上危機四伏，神探喬魏柏賀（Hercule Poirot）（簡尼夫伯納飾演）展開調查，郵輪上每一個人都有嫌疑，到底誰是真兇？

電影製作團隊專誠遠赴埃及拍攝名勝古蹟，預告片可見，這部片充滿靚人靚衫靚景，風光如畫，卻又暗藏危險和殺機。神探喬魏柏賀問：「你可曾如此深愛過，因嫉忌而著魔，繼而想殺人？」神探還強調，這宗案徹底改變他的心靈。

憑《性愛自修室》人氣急升的反叛索女愛瑪麥基，今回當上第二女主角，與《神奇女俠》姬嘉鐸鬥靚鬥性感，還為男人爭風呷醋。

▲ 《性愛自修室》的反叛索女Emma Mackey是《尼羅河謀殺案》的第二女主角，她在片中展現危險的魅力。（影片截圖）

這本1937年面世的經典偵探小說已是第3度被改編成影視作品，它於1978年首次被搬上大銀幕，2004年也曾拍電視劇版。

今回電影版因此特別加入全新曲折離奇的細節，令劇情更加意想不到。

記者：胡慧雯