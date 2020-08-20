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【新冠肺炎】新增4間食肆曾有確診人士到訪　包括旺角101肉燥飯及德福小王牛肉麵

健康 09:44 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增4間食肆曾有確診人士到訪。

8月19日本港新增26宗確診個案，23宗為本地感染病例。據衞生防護中心的更新，新增4間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 油尖旺西洋菜南街2W-2X號101肉燥飯專門店 15/8/2020 #4447
  • 觀塘德福廣場二期小王牛肉麵 15/8/2020 #4447
  • 油尖旺友誠商業中心大家樂 16/8/2020 #4573

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 大埔大元商場老店 14/8/2020 #4573

另據資料顯示，一名個案編號4447的19歲女患者在上周六（15日）確診，本身居於沙田桂地新村，報稱確診後行蹤遍及5區，包括上述旺角101肉燥飯專門店以及德福廣場二期小王牛肉麵，另外亦到訪過黃大仙利嘉工業大廈、西貢日出康城晉海 1A座、元朗世宙商場。 

衞生防護中心公布最新確診者居住大廈名單，大角咀維港灣、旺角帝京酒店、大圍金獅花園、屯門海翠花園、將軍澳安寧花園均上榜。新增確診個案以油尖旺區6宗最多，當中半數報稱入住旺角帝京酒店；屯門亦錄4宗新確診。最新確診大廈名單即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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