【男人最痛】陳家樂腎石跌入輸尿管歷九級陣痛　小便有血即入急症開刀

▲ 腎石跌入輸尿管歷九級陣痛，陳家樂屙血入急症求醫開刀。

陳家樂最近忙於與衛詩雅演新片《不日成婚》，早前劇組停工一星期，陳家樂向媒體透露因他日前突然腹部痛兼小便有血，急症室求醫發現是腎石掉進輸尿管，要馬上進行手術處理。

事因疫情下，英皇電影與古天樂的天下一聯手製作及發行十部港產電影，其中一部為陳家樂與衛詩雅主演的《不日成婚》。影片早於7月初開鏡的電影，可是早前突然停工一星期，本來以為因疫情問題影響，陳家樂日前接受傳媒訪問時透露，因發現腎石要做手術才需要停工。

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▲ 陳家樂之前拍攝《破風》亦因受傷送院。（instagram圖片）

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陳家樂後小便有血

陳家樂指當晚突然感到腹部疼痛，及後小便時更見血，本來見凌晨時份，打算等到天光再去求醫，但實在劇痛難耐，於是走到急症室求診，其他病人見他痛得厲害，也願意讓他先見醫生。

經詳細檢查後發現陳家樂體內有三顆腎石，其中一顆掉到輸尿管而引起劇痛，醫生還讚他忍耐力特強，相對生仔十級痛，陳家樂經歷的已是九級程度的陣痛。

因疫情關係，陳家樂需留院一晚做完病毒檢測再施手術，但翌日醒來痛楚全消，原來輸尿管內的腎石已經掉到膀胱，等待自然排出，但醫生議還是先手術把其餘兩顆石取出以策安全。

▲ 今年初二人已傳出緋聞。（網上圖片）

不再強忍小便

是次經歷後陳樂吸取教訓，以後到荒山野嶺作長時間拍攝都不敢強忍，又笑指後來復工時導演亦經常提醒他定期要上廁所。

陳家樂又指，幸早前已搬出來獨居，未有把病情告訴家人，否則家人擔心。

被問到獨居後，女友連詩雅是否更方便探望時，陳家樂則指住所很細小，不會朋友上來一起逼。

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