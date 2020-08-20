【霸氣奶奶】老公想四大長老幫手湊B　奶奶反月付新抱$6500勸辭職做全職媽媽

▲ 老公想四大長老幫手湊B，霸氣奶奶反月付新抱$6500，勸她辭職做全職媽媽。

不少媽媽生孩子後，為了生計都會選擇做在職媽媽，只能請四大長老或聘外傭幫手湊小朋友。台灣一名男網民在社交媒體稱，向媽媽提出想她幫手照顧小朋友，怎料這位奶奶反霸氣表示願月付2.5萬台幣（約6,500港元）給新抱，勸她辭職做全職媽媽。

奶奶寧付新抱「月薪」不湊孫

該名男網民本周二（18日）於facebook群組「爆廢公社」發帖，分享與媽媽的對話，他跟媽媽表示「我老婆生小孩後你就在家裡帶小孩」，媽媽聽後反問「你老婆一個月賺多少？」他稱老婆月入3萬台幣（約7,900港元），媽媽即霸氣說︰

你老婆在家顧小孩整理家裡，買菜，煮飯。我給他一個月2萬5千元（台幣）！

他聽後開心謝謝媽媽，卻沒有詢問過老婆的意願。

網民︰去上班比較有尊嚴

帖文一出，不少網民表示若他們是那位新抱寧願去上班，笑說「第一次聽到『挖角』是比原公司還低薪的」。另有網民指做全職媽媽並非想像般舒服，有留言表示︰

24小時全年無休，沒休假沒獎金，有功無賞。

別人給的還要低聲下氣，去上班還比較有尊嚴。

老公為媽媽平反非恐怖奶奶

有網民認為孩子是雙方的，這位發文的老公應回家先問老婆的意見，而且奶奶沒有責任給新抱「月薪」，亦有人責備他把照顧孩子的責任丟給老婆。

其後發文的男網民補充，其實他的媽媽自己經營公司，要管理很多事情，老婆之前也是在家裡的公司上班，「菜錢、奶粉、家裡要用的支出都是從婆婆（奶奶）支出哦」。他又為媽媽平反︰

婆婆（奶奶）並沒有大家所說的這麼恐怖，畢竟老婆的娘家也在我家附近騎車5分鐘就到了，我老婆也每天回娘家吃飯，煮飯也才煮晚餐而已，也未必每天煮。

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責任編輯︰王明芳