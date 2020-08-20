【食用安全】買梅頭豬肉驚見白色條狀物體　專家教分辨分辨是蟲還是筋管

▲ 買梅頭豬肉驚見白色條狀物體。

豬肉驚見條狀物體！有網民分享，稱購買梅頭豬肉，赫然發現白色條狀物體，網上求助是否可安心食用。有網民稱該白色條狀物體是蟲；有網民稱是豬的血管或筋。

該名網民在網上圖文並茂發帖稱，

買咗個梅頭豬肉， 有條白色嘅嘢抆到出嚟，是不是正常？可以食用嗎？

從其上傳的相片可見，豬肉上有條長長白色條狀物體，甚狀恐怖！

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帖文一出引起網民熱議，大批網民直言恐怖，認為是蟲，「有可能係寄生蟲」、「應該係蟲，豬肉其實好多蟲」、「是否線蟲」；不過也有網民稱應該是筋或血管，「係筋，鷄肉同樣都有... 我見到都會掹走佢。」；「應該豬既血管，如果隻豬完全放血啲血管係白色既，如果係蟲一來唔會得一條，二黎佢頭同尾會粗啲。」

入行超過20年、有「美女刀神」之稱的肉類切割技術員許穎欣，早前接受TOPick訪問時表示，豬肉有蟲的事件早於10多年前已消失，現時出現機會不大，除非是走私豬。

1. 豬肉為何有蟲?

許穎欣表示，豬肉有蟲的原因眾多，可能是飼料不潔、飼養場的衞生環境惡劣等。豬肉蟲常見藏在豬隻的牙胶位，現時政府每日出豬前都會檢查豬隻，包括在牙胶位「鎅一刀」，確保豬隻健康。

若豬隻有蟲，不會是單一部位，會全身都有!有蟲的多數是走私豬。

2. 如何分辨是蟲還是筋管?

筋管呈管形、半透明狀;蟲則是白色。若市民不肯定是蟲還是筋管，可斬開該物體，若中間通空，就是筋管;若實心的，就很大機會是蟲!

3. 如何選「優質靚豬」?

許多人會嗅豬肉的氣味，但許穎欣指，許多肉類切割技術員都討厭這種行為，因為好像在質疑豬肉不新鮮。許教路，市民可用眼觀察豬肉顏色，新鮮豬呈鮮紅色；冰鮮豬則呈粉紅色。此外，市民亦可摸豬肉表面：「爽手就代表新鮮，淋淋地就可能變壞。」

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責任編輯：羅嘉欣