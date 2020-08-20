【第二輪保就業計劃】羅致光承認計劃難以做到滴水不漏　冀超市減價起帶頭作用令市民受惠

政府公布第二期「保就業」計劃，勞工及福利局長羅致光承認，計劃難以做到滴水不漏，形容計劃「仲幾多窿」，但需要簡單及快捷。希望大家共渡時艱，僱主與僱員互諒互讓。

羅致光今早（20日）出席一個電台節目表示，若僱員長期放無薪假，整個月無工資，不會當為受薪僱員，但若只放部分日子無薪假，公司有可能獲工資補貼後，減少無薪假日子，強調補就業計劃要靠僱主負起責任，善待員工。

此外，政府要求兩間超市集團惠康及百佳，倘申請計劃就要向顧客減價，或可向非政府機構提供「超市券」。羅致光在另一電台節目指，早前了解其中一間超市早有相關構思，故而「抄橋」，又指已與兩間超市探討具體方案，仍待管理層決定。

他又說，大型超市有社會責任，需要提交令政府滿意的回饋方案，相信最後方案相當接近，又希望兩間超市可以起帶頭作用，令其他超市都跟隨減價等做法，令市民受惠。

政府亦會為大型物業管理公司設限，要求回饋8成給業主或者立案法團。羅致光指，物管公司與超市不一樣，運作較簡單，大部分支出都用作出糧。他又指，目前仍考慮是規模500人以上的公司，或是千人以上的公司，其他中小型物管公司可以跟隨，但不回饋業主有可能被更換。

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責任編輯：陳子謙

