【全民檢測】蔡堅指醫學會招募到100多名醫護協助檢測　反應不熱烈

▲ 醫學會會長蔡堅表示，目前醫學會招募到約100多名醫護人員協助檢測。（經濟日報資料圖片）

港府早前宣布將推出全民自願普及社區檢測，有關計劃料於9月1日展開，為期2星期。醫學會會長蔡堅表示，目前醫學會只招募到一百多名醫護人員協助有關檢測，料未必如政府期望有500萬人參加計劃。

【全民檢測】醫學會指港府全民檢測延至9月1日展開 市民需預先網上預約

食物及衞生局日前發信邀請私家醫生、牙醫及護士協助有關檢測，蔡堅今（20日）早接受電台訪問時指，目前醫學會協助招募到約一百多名醫護人員參與有關檢測計劃，認為目前的反應不熱烈。他認為醫生都會有擔心在檢測過程接觸確診患者時有感染的風險，以及保護裝備是否足夠等，與他期望有一定落差。

至於有消息指港府會招募醫科學生參與檢測工作，蔡堅稱現階段可能會取消相關安排，因有醫學專家認為在疫情下，大多醫科生在大半年間都未有接觸病人，若參與檢測工作會增加風險。

早前食物及衞生局預料今次的計劃會有500萬人參與，蔡堅則指現時很難猜測參加的人數，因近日的疫情有紓緩趨勢，市民戒心下降，或對全民檢測的踴躍程度會減低，未必會如政府期望一樣，「我相信有一定困難」。

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記者：郭詩詩