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【新旅遊點】東京豊島園改建哈利波特主題樂園2023年開幕　可參觀哈利波特電影場景

休閒 10:55 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

東京豊島園將改建為哈利波特主題樂園（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter），目標是2023年上半年落成。（圖片取自ワーナー ブラザース ジャパン合同会社）

日本東京練馬區的遊樂場豊島園將於本月底結束營業，樂園地主日本西武鐵道公司與美國華納兄弟公司合作，要將原址改建為哈利波特主題樂園（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）。目標是2023年上半年落成。

東京哈利波特主題樂園將會如英國倫敦哈利波特影城一樣，讓遊客參觀哈利波特電影場景的設施。（圖片取自Facebook/ The Making of Harry Potter）

大阪環球影城內的《哈利波特的魔法世界》園區自開幕以來一直都大受歡迎，哈利波特迷有好消息了，就是東京即將有另一朝聖地，哈利波特主題樂園暫定於2023年上半年落成，估計面積約3萬平方公尺，可讓旅客親歷哈利波電影的場景，而目前只有英國倫敦哈利波特影城可以參觀哈利波特電影場景的設施。

哈利波特電影多年來都大受歡迎。（圖片取自Facebook/Harry Potter movies）

除了《哈利波特》電影七部曲外，還會加入《怪獸與牠們的產地》，展出電影使用的場景、道具、服裝等，也可以在小布景內探索，並包括可體驗電影世界的設施。

樂園入口廣場將是曾在電影中出現過的魔法動物雕像的庭園。（圖片取自Facebook/ The Making of Harry Potter）

Harry Potterarry Potter電影在全球吸納了不少粉絲。（圖片取自Facebook/Harry Potter movies）

設施入口廣場將是曾在電影中出現過的魔法動物雕像的庭園，將會擺放有電影中登場的魔法動物實物。樂園除了會成為全球第二座哈利波特影城，也會成為繼日本大阪環球影城的哈利波特園區後，全日本第二個以哈利波特為主題的景點。

記者︰梁靜詩

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