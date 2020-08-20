  • 29°C
香港時間 : 2020820日 (四) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【涉嫌醉駕】傳楊明形象盡失新劇角色被抽起 蕭正楠或頂替再跟湯洛雯演情侶

娛樂 12:00 2020/08/20

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

楊明因涉嫌醉駕致形象插水，蕭正楠或頂替他與湯洛雯合作新劇。

曾有醉駕前科、連番闖禍的楊明，於本月8日凌晨涉嫌醉駕，形象迅速插水。本來準備開拍TVB新劇《郭家無難事》的楊明即被飛走，有指蕭正楠臨危受命，據知蕭正楠正考慮是否出演。

事因TVB金牌監製王心慰將於9月開拍新劇《郭家無難事》，男女主角本來屬意由楊明和湯洛雯擔任。

不過，有傳媒指因楊明涉嫌醉駕，為免其負面形象拖累劇集，故劇組便決定另覓人選。

【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費

屢次犯案的楊明形象受損。（取自IG）

湯洛雯近日愛情事業兩得意。（取自IG）

楊明新劇角色被抽起

劇中男主角將會與靚湯飾演一對情人，而且戲份很重，同劇演員還有影后鮑起靜和馬德鐘。

據悉，監製王心慰計劃過找來昔日曾合作《巨輪》的陳展鵬和蕭正楠出演此角，可是陳展鵬現正趕拍劇集《超能使者》，而蕭正楠則正好未有接拍新劇。

【最佳女友】傳邀「金牙大狀」契爺為楊明打官司　拍拖4年莊思明屢護男友

湯洛雯與蕭正楠於《一笑渡凡間》中合作。（取自IG）

不過，有指剛剛與靚湯拍畢《一笑渡凡間》的阿蕭擔心再度與靚湯合作會令觀眾缺乏新鮮感，因而正處於考慮階段。

另外，曾拍攝《黃金有罪》的洪永城和何廣沛也為TVB考慮之列，或有機會頂替楊明成為新劇男主角。

此外，早前亦有指原本下半年將進軍電影圈大展拳腳的楊明，將在兩部新片擔正做男主角，可是因涉醉駕事件，致新戲的工作受影響，但至今楊明仍未式公開露面交代心情。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費
15:52 2020/08/17
【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
【最佳女友】傳邀「金牙大狀」契爺為楊明打官司　拍拖4年莊思明屢護男友
13:07 2020/08/11
【最佳女友】傳邀「金牙大狀」契爺為楊明打官司　拍拖4年莊思明屢護男友
【涉嫌醉駕】楊明撞車後首講意外經過 未提及酒醉：撞完車很暈【有片】
20:23 2020/08/08
【涉嫌醉駕】楊明撞車後首講意外經過 未提及酒醉：撞完車很暈【有片】
【提防小手】莊思明拍《超能使者》被偷手袋　遭狂碌信用卡損失5.7萬元
13:34 2020/06/28
【提防小手】莊思明拍《超能使者》被偷手袋　遭狂碌信用卡損失5.7萬元
楊明 湯洛雯 蕭正楠 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
13:25 2020/08/19
【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
13:56 2020/08/18
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工
15:59 2020/08/18
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工