【涉嫌醉駕】楊明形象盡失新劇角色被抽起 蕭正楠或頂替再跟湯洛雯演情侶

▲ 楊明因涉嫌醉駕致形象插水，蕭正楠或頂替他與湯洛雯合作新劇。

曾有醉駕前科、連番闖禍的楊明，於本月8日凌晨涉嫌醉駕，形象迅速插水。本來準備開拍TVB新劇《郭家無難事》的楊明即被飛走，有指蕭正楠臨危受命，據知蕭正楠正考慮是否出演。

事因TVB金牌監製王心慰將於9月開拍新劇《郭家無難事》，男女主角本來屬意由楊明和湯洛雯擔任。

不過，有傳媒指因楊明涉嫌醉駕，為免其負面形象拖累劇集，故劇組便決定另覓人選。

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▲ 屢次犯案的楊明形象受損。（取自IG）

▲ 湯洛雯近日愛情事業兩得意。（取自IG）

楊明新劇角色被抽起

劇中男主角將會與靚湯飾演一對情人，而且戲份很重，同劇演員還有影后鮑起靜和馬德鐘。

據悉，監製王心慰計劃過找來昔日曾合作《巨輪》的陳展鵬和蕭正楠出演此角，可是陳展鵬現正趕拍劇集《超能使者》，而蕭正楠則正好未有接拍新劇。

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▲ 湯洛雯與蕭正楠於《一笑渡凡間》中合作。（取自IG）

不過，有指剛剛與靚湯拍畢《一笑渡凡間》的阿蕭擔心再度與靚湯合作會令觀眾缺乏新鮮感，因而正處於考慮階段。

另外，曾拍攝《黃金有罪》的洪永城和何廣沛也為TVB考慮之列，或有機會頂替楊明成為新劇男主角。

此外，早前亦有指原本下半年將進軍電影圈大展拳腳的楊明，將在兩部新片擔正做男主角，可是因涉醉駕事件，致新戲的工作受影響，但至今楊明仍未式公開露面交代心情。