【發哥抗疫】周潤發一周跑足七日強身健體 發哥心繫基層為醫護人員打氣

▲ 發哥為香港人抗疫打氣。

發哥周潤發一向親民貼地，無論行山買餸，遇市民熱情合照都無任歡迎，疫情下發哥亦受影響暫時停工，近日發哥被傳媒拍到如常跑山健身，對於近日香港受疫情而影響生活，發哥深明民間疾苦，同時心繫基層及醫護人員，希望政府可做好防疾措拖！

周潤發一向喜歡行山運動，疫情下依然保持此日常習慣，日前發哥在早上跟友人到北潭涌郊野公園，預備出發去行山時，被傳媒遇上拍照，發哥非常親民跟媒體談疫情下生活。

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▲ 熱愛行山的發哥，現時每星期跑足七日。（取自微博）

發哥：醫護人員好辛苦

發哥指自己近日生活有規律，每晚9時睡覺，更一星期跑足七日，保持身月體健康。不過外出食飯或買餸，就受到影響，他笑言盡量去少些人的地方，還講笑要買完飯盒會聽從指引去郊野公園進食！

其實發哥心繫勞苦大眾，他向傳媒坦言，早前政府實施全日禁堂食，令勞動階階層要在街上進食，令他甚心痛，指政府未有考慮市民感受，他指過去了就不再提，只希望疫情快過，大家都要小心為上。

▲ 近日政府的防疫措拖，令市民生活大受影響。（經濟日報圖片）

周潤發為港人打氣

發哥又體諒醫護人員的壓力，明白每日都有很多確診個案，令醫療中心快崩潰，醫護人員極辛苦，發哥也希望疫苗可以快些研發成功，令大家可以重回正常生活。

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▲ 發哥生活貼地，常光顧民生小店。（取自微博）

發哥痛心近日香港經濟受創，尤其前線餐飲業更是重災，因此他為香港人打氣，指香港是福地，一定會捱過難關，他又寄語港人要畀心機和忍耐，保持樂觀。發哥說：「咬實牙關，見步行步，人要靠自己，盡量做好自己，多做運動，強身健體頂住！」

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