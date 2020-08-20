【新冠肺炎】消息：本港今日新增約18宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約18宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（20日）新增約18宗確診個案，屬連續18日錄得雙位數確診數字，惟相信是因受颱風影響令診所關閉，以致確診個案只有20宗以下。本港昨日（19日）新增26宗確診個案，包括3宗輸入個案，及23宗為本地感染，其中15宗與之前個案相關，有12宗涉及家庭群組；另有8宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案 23宗為本地感染病例

昨日新增的個案中，涉及一名逾期居留的泰籍人士（個案編號：4580），警方在8月16日街上截查其身份發現，然後送到青山灣入境事務中心，經檢測後呈陽性。詳情即睇：【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診 入境事務中心近600人須接受檢測

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩