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【反黑路人甲】徐榮結婚14周年放閃　愛妻號買樓寫太太名下：謝謝你的愛

娛樂 13:18 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

徐榮與太太結婚14周年。

徐榮在劇集《反黑路人甲》演兇惡的「喪鐘」，不過實際他是超級愛妻號暖男。徐榮在2006年與圈外女友結婚，二人現在育有一子一女（大仔徐朗及細女徐心怡），徐榮亦一向有在網上分享家庭樂生活，一家相處樂也融融。

昨日（8月19日），徐榮在Instagram分享與太太的結婚照，原來二人已是象牙婚，結婚14周年。

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徐榮與太太結婚14周年。（Instagram圖片）

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徐榮結婚周年放閃

徐榮在與太太一同經營的Instagram中寫道：「十四周年，象牙婚 #謝謝你的愛 #願我們越來越好 #感激我遇見 #多謝你包容 #感恩有你 #繼續互相扶持走下去」Sweet到爆！

不少網民都紛紛留言祝賀二人結婚周年快樂，又大讚徐榮14年前的樣子與現在差不多，並祝他們一家四口幸福快樂。

徐榮買樓寫在太太名下。（Instagram圖片）

徐榮太太甘苦與共

徐榮與太太相識於2004年，由朋友介紹，拍拖兩年後結婚。當時徐榮的演藝事業尚未穩定，但太太仍願意下嫁。為報答太太，徐榮更努力工作，家中大小事都由太太負責，所以徐榮賺到了錢便交太太管理，後來買樓亦都寫到妻子的名下。

太太結婚到生了大仔後都一直有做文員，至細女出生才轉做全職主婦，故包辦了家中的大小事務，徐榮都大讚太太懂理財及持家有道。

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徐榮一家四口生活幸福。（Instagram圖片）

為子女努力工作

徐榮1998年畢業於TVB藝員訓練班，出道後經歷了一段做閒角的時間，至遇上處境劇《愛•回家》演馬強一角，成功入屋。

他更與當時仍是BB的細女包包合演劇集，人氣爆登，劇集以外都獲得不少工作機會。

而凡事以家庭為先的徐榮，亦為了方便子女在國際學校讀書，便把物業放租再租屋居住，認真是一名廿四孝的好老公及好爸爸！

撰文 : TOPick 柴犬出動

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