【平民總統】沙灘受訪目睹兩名女子翻船遇溺 71歲葡萄牙總統毫不猶豫跳海救人

▲ 德索薩跳海救人成為全球熱話。

總統受訪期間目睹有國民溺水，他會怎樣做？葡萄牙71歲總統德索薩，8月15日在沙灘接受訪問時，目睹有兩名女子翻船後遇溺，在大海中掙扎。現年71歲的德索薩立刻中斷訪問，跳海救人，救人過程被傳媒拍下播放後，成為全球熱話，德索薩更被大讚英勇。

綜合外國傳媒報道，事發當日，德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）正在阿爾加維（Algarve）度假，並在阿沃海灘（Praia do Alvor beach）接受傳媒訪問，為當地受疫情重挫的旅遊業宣傳。

拍攝期間，他目睹海上一艘載有兩名女子的獨木舟翻轉，兩名女子墮入海中載浮載沉，並在水中掙扎。從傳媒拍攝的影片可見，德索薩中斷訪問，並隨即躍入海中，游到兩女子出事的位置，當時已有人在協助兩名翻船的女子，並試圖幫助她們翻轉好划艇，兩名女子最後成功獲救，德索薩其後自行回到沙灘，抹乾身體後再與四周民眾問好。

德索薩事後指出，由於西邊的水流很強，她們被水流拖了出來，飲了很多海水，無力再翻轉划艇，也不能爬上船或游水。德索薩事後讚揚，駕駛水上電單車、協助救人的男子為「愛國者」（patriot），又提醒兩名女子不諳水性，日後海上活動時要小心。

事實上，德索薩向來貼地且作風親民，他更有每日堅持游泳的習慣，因此游泳身手可以媲美年輕人。

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責任編輯︰王明芳