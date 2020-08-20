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【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染

健康 11:59 2020/08/20

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韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫。

韓國疫情再度反彈，主要來自首爾市內的愛心第一教會，並由首都圈擴散至全境，短短6日已有1288人受感染。其中，坡州星巴克出現爆發群組，一名女士於咖啡店內除口罩聊天2個半小時，導致整層顧客均受感染，連計N代傳播，至少56人受感染。

綜合韓媒報道，一名相信是感染源頭的30多歲A女士，於8月8日晚與朋友一起到坡州星巴克聚會，當時她在1樓櫃檯點完飲品後，便坐在2樓樓梯旁，直至晚上10點離開。第2日（9日）她便感覺自己有新冠肺炎疑似病徵如發燒、咳嗽、頭痛、腹瀉等，於11日接受檢測，12日確診。

韓國防疫當局指，A女士在咖啡店停留了2個半小時，並除下了口罩，結果導致27人先後感染新冠肺炎，而且大部份人都是2樓的顧客，即使坐得較遠的顧客亦中招。另外，有1名小學生只是為了去廁所短暫上2樓，結果亦受感染，亦有1名在2樓停留過10分鐘的人受感染。計及N代傳播，目前累計已有56人確診。

病毒飛沫透過冷氣傳播

據了解，咖啡店內的桌子平均維持2米距離，但A女士坐在樓梯旁，頭頂是冷氣風口，導致病毒飛沫透過冷氣風在2樓到處擴散。弘益大學建築學教授劉賢俊（音譯）解釋：「該店冷氣不引進外部空氣，只循環內部空氣進行冷卻。」雖然坡州星巴克指每日都會2次打開窗戶換氣10分鐘以上，但店內大部份是固定的玻璃窗，即使開窗，幅度也很小，難以更換大量空氣，而且A女士停留的時間沒有開窗。

防疫當局稱，A女士的病毒排放量比其他人多，普通新冠患者的CT值在10至40點之間，CT值愈低傳播力愈大，而A女士的CT值被測定為10至15點，屬於超級傳播者。

店員全部呈陰性

不過值得一提的是，咖啡店的4名店員一直收拾顧客的杯碟，並上樓檢查廁所，但都沒有受感染，相信是因為店員上班時間都會戴上KF94口罩及手套，故成功免受感染。

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責任編輯：楊宛茜

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