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前北九龍法院納入新一輪活化計劃　NGO年底前可申請

社會 11:48 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

發展局宣布，​前北九龍裁判法院納入第六期活化歷史建築伙伴計劃。（資料圖片）

發展局今日（20日）宣布，前北九龍裁判法院已納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，邀請NGO遞交活化建議，盼找出新用途。

薩凡納藝術設計大學6月起停運香港分校
 
前北九龍裁判法院位於九龍深水埗大埔道292號，原是第一期活化計劃下的項目，2010年9月起活化為薩凡納藝術設計（香港）大學，提供有關藝術及設計的非本地高等教育課程。不過校方於今年6月1日起中止營運，政府於租約完結後，即8月1日起接管該歷史建築。
 
活化項目的申請指引、表格、載有建築物歷史背景及保育指引的資料冊，以及其他相關資料，可於發展局文物保育專員辦事處索取，截止申請日期12月21日中午12時。
 
視乎疫情，發展局暫定9月15日開放前北九龍法院，並設導賞團及簡介會，讓申請者參觀及了解申請手續和評審準則。

大潭抽水站宿舍納活化計劃可變食肆　歐陸建築風格融合中式瓦頂成特色

至於第6期活化計劃的其餘4個項目，即大潭篤原水抽水站員工宿舍群、荃灣汀九白樓、灣仔景賢里和荃灣馬灣芳園書室，早前已接受申請，截止申請日期9月3日中午12時。

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責任編輯：吳卓峰

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