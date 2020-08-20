海關破走私凍肉家族集團13人被捕　貨物及資產共涉1.9億

▲ 海關破獲涉款約1.9億元的跨境走私凍肉及清洗黑錢案件。（陳靜儀攝）

海關搗破一個跨境走私凍肉及洗黑錢集團，行動中拘捕13人，檢獲約160公噸，估計市值約2500萬港元的凍肉，以及約1800萬港元現金和貴重物品，凍結該集團成員名下銀行戶口共約2700萬港元存款，連共約1.2億港元的8個物業及3個車位，涉款高達1.9億元，是過去5年同類案件中金額最高的案件。

▲ 海關人員檢獲約1,800萬元現金和貴重物品。（陳靜儀攝）

海關接獲情報，有走私集圑在本港西部水域偷運凍肉，在海面轉交由內地出發的快艇或貨船接貨。經調查後發現、該集團會先將入口凍肉送至在本地租用的貨櫃場，進行拆櫃、包裝等程序，再由貨櫃車運送凍肉到碼頭並搬上躉船，待入夜後由拖船拖至香港西部水域附近海面進行交收。而內地來的船隻收貨後便高速駛向內地，海關估計會駛至南沙或番禺一帶已荒廢的碼頭落貨，再經陸路將凍肉運至佛山、江門及東莞的凍倉。

海關於是在上周四及(13日)採取代號「海晴」的執法行動，動員逾250名人員，在龍鼓洲對出的海面截查了2艘可疑船隻，分別檢獲了160公噸懷疑走私凍肉，主要是來自美國的貴價牛肉及牛肋條，估計市值約2500萬港元，拘捕4名男子；海關又搜查九龍新界13個地點，包括7個商業登記地址、4個住宅單位、1個貨櫃場及1個碼頭辦公室，共拘6男3女，檢獲1,500萬元現金，以及約值300萬元的金條、金飾和名貴手錶。

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有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸稱，涉事犯罪集團以家族式經營，集團的主腦為一名41歲男子，其兄妹、妻子、妹夫皆為集團骨幹，年齡介乎40至65歲，王禮庸形容集團運作極具規模、有組織及環環相扣，以「一條龍形式」運作、包含租用貨櫃場、碼頭處理凍肉，甚至自設車隊安排物流運輸。被捕的人士涉嫌串謀出口未列艙單貨物，違反進出口條例，以及有組織及嚴重罪行條例，正保釋候查，案件仍在調查中。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關今年破獲28宗同類型的走私凍肉案件，涉及超過1.2億港元，相比去年同期的6宗、涉及金額約1200萬港元，宗數及金額皆有倍數式上升，相信與內地的關稅制度有關，以今次案件為例，涉案凍肉以正規途徑進入內地，關稅、增值稅的可達貨價成本約80%，若靠走私方式轉運，可賺的金額達成本的1倍，成為極大的誘因。

▲ （陳靜儀攝）

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有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指出，該集團售賣走私凍肉獲利後，便將利潤存入集團成員個人或公司名下戶口，涉案戶口數量便高達76個，然後再購入金飾、名錶、首飾、物業及車位等資產以清洗黑錢。

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記者：蘇文軒、黃傑偉