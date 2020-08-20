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私家診所涉售冒牌或水貨子宮頸癌疫苗　申訴署將調查政府監管機制

社會 12:20 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

申訴專員公署宣布，主動調查政府監管私營醫療機構提供疫苗的機制。　（資料圖片）

申訴專員公署將展開主動調查，就本港私營醫療機構提供疫苗的機制，審研政府監管有否改善地方。公署會向食物及衞生局、衞生署及海關進行調查。
 
公署稱去年7月，衞生署跟海關於聯合行動發現，有醫務中心涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗，樣本經化驗後證實不含子宮頸癌疫苗成分，所含是常見於生理鹽水中的鈉和氯。

化驗結果也顯示樣本可能受微生物污染，對接種者可能帶來風險。同期公署接獲有關水貨或冒牌疫苗投訴，並留意傳媒廣泛報道事件。
 
公署初步查訊顯示，去年於本港出現懷疑水貨／冒牌疫苗，主因是市場對疫苗需求量大，但供應有限，以致有不法分子將有關疫苗，供貨予私營醫療機構。政府知悉情況後已按機制跟進，並加強監管。這次調查旨在探究現行監管機制成效，以及有否改善地方。
 
趙慧賢說，疫苗是直接注入人體的藥物，品質安全至關重要。若市面出現不合規格甚至假冒的疫苗製品，會危害市民健康，因此政府必須做好把關的工作。她希望藉今次調查，探討進一步改善現行監管機制的方法，以及加強公眾對政府監管工作的認識。

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責任編輯：吳卓峰

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