【開心速遞】《愛回家》第973至976集劇情預告　根叔大龍生龍敢威爭做業主立案法團主席

▲ 《愛．回家之開心速遞》

《愛．回家之開心速遞》今晚（8月20日）劇情講根叔熊樹根（劉丹飾）與大龍生龍敢威（羅樂林飾）爭做業主立案法團主席。

第973集（20/8）

敢威對暫居的大廈諸多不滿，向擔任業主立案法團主席的樹根表達訴求，卻統統被他否決。

樹根為競選新一屆主席積極拉票，本來以為可以自動當選，詎料敢威突然宣佈參選，敢威更動用財力及人脈為自己拉票，大受街坊歡迎。

樹根自知無法與敢威硬碰，遂想以實際行動來籠絡街坊，可惜弄巧反拙。

敢威出資為街坊解決家居問題，成功獲得街坊的支持。

樹根死心不息，誓要推出更吸引人的政綱，若水等人勸他罷手，但原來樹根另有圖謀……

第974集（21/8）

壯兼任保險經紀，令城安、凌凌等人甚感意外。

壯落力向頭皮、書蟲與面油推銷保險計劃，城安、凌凌對他的銷售手法不以為然。

壯及後藉故前往熊家，伺機向樹根等推銷保險計劃，又隨凌凌往片場充當臨時演員，向場內眾人推銷，因此惹起城安、凌凌等人不滿。

城安等疏遠壯，怎料卻又遇上他，更發現他為銷售保單而不惜一切。

城安等人勸止壯，壯道出苦衷，而且自怨自艾；他們遂幫壯買保險，事後卻又擔心壯會轉職，並影響到將來的索償……

第975集（22/8）

若水、栢菲與製作公司商討拍攝商品宣傳片的事宜，對其構思並不滿意。

Anita、蜀明、馬豹提出構想，若水、栢菲遂向雷公建議，讓他們與樹仁於工餘時間拍攝宣傳片，賺取外快。

短片推出後大受歡迎，力蓮着樹仁等再接再勵，樹仁此時邀功，分錢時又要拍檔們分擔其鏡頭損毀的損失，引起馬豹等人不滿；原來他們覺得樹仁無甚建樹，還決意反擊……

樹仁對馬豹、Anita與蜀明的構思肆意批評，他們一怒而去，密謀要讓樹仁來揹黑鍋……

第976集（23/8）

Rebecca向保安部公報私仇，鐵面陳着下屬們忍耐。馬漢、王朝等人商量對策，決定抽籤選取一名死士來拯救眾人。

秘密網上有人留言，稱早已視Rebecca為女神，更表明自己是鐵面陳的下屬。

若水、栢菲等猜測留言者的身分，並鎖定一個目標人物，但她們覺得事件有可疑，決定進行調查，終於查出誰是暗戀者。

Rebecca找機會了解暗戀者，並對保安部改變態度。

鐵面陳偶然得悉下屬的計劃，他們懇求鐵面陳保守秘密……