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【除濕防霉】下雨天家居易潮濕發霉　日本節目分享一件慳錢吸濕法寶【附7招防霉消臭法】

健康 12:56 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

下雨天家居易潮濕發霉，日本節目分享一件慳錢吸濕法寶。

香港夏天炎熱多雨，每逢下雨天，家居濕氣加重，衣物濕難以晾乾，更容易滋生細菌及霉菌，可引發呼吸道疾病或過敏症狀。要除濕防霉，除了使用抽濕機、冷氣機，其實還有省電、慳錢的方法。最近有日本節目就介紹了一招低成本吸濕法，只需一瓶凍水就可趕走家居濕氣。

雨季天氣又熱又潮濕，令人相當頭痕，日本朝日電視台節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》介紹了一件簡單吸濕法寶，只需將一瓶樽裝水雪凍，然後將其放在家居有需有的位置，即可消除濕氣。

只需準備一瓶已冷凍樽裝水。（節目截圖）

節目組解釋原理指，冰凍的樽裝水會將周圍空氣中的水蒸氣冷卻，令它們變成水滴依附在膠樽表面，從而令空氣中的水蒸氣減少。而使用這個方法時，最好在樽裝水下放一個碗，以載起由水蒸氣凝結而成的水分。

水蒸氣冷卻變成水滴，依附在膠樽表面。（節目截圖）

7招簡易防霉除濕消臭法

想為家居去霉除濕趕走臭味，除了開大窗戶通風或使用抽濕機外，亦可自製天然去濕消臭劑，可選用梳打粉、咖啡渣、白醋及檸檬等等，TOPick整合了幾種平價去濕除臭法：

1.檸檬+鹽  臭味bye bye

  • 將一個檸檬切開4邊，放在碟上，然後將2茶匙鹽放在檸檬中央，已能驅走室內臭味，並可放上數天。

2.咖啡渣 除「死角」濕臭

  • 將咖啡渣放入微波爐叮一分鐘除去濕氣，放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，在保鮮紙上戳幾個洞，放在密封式的櫃子、廚房角落，能除臭除濕。
  • 另外，用舊了的襪子盛載烘乾咖啡渣，在襪頭綁好結，放在鞋櫃內可除臭。而咖啡渣在連鎖咖啡店可免費取用。

3.醋+梳打粉+水  溶解水管污垢

  • 廚房的水槽或廁所喉管，雖然看不見，但想想也知道暗藏「邋遢」，日本節約網站Dr. Wallet navi教路，將梳打粉混合白醋與熱水，倒入排水管之後靜待半小時，讓梳打粉與白醋起泡，就能溶解水管裏的廚餘殘渣與油垢。

4.梳打粉同床褥「洗白白」

  • 床褥用久了會藏污，加上回南天的潮濕天氣，更感覺陣陣霉氣，但礙於它的體積而甚少人會勤於清潔，事實上亦不知怎樣弄乾淨。其實只要把梳打粉灑在床褥上，等待15分鐘，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉，便有潔淨效果。

5.舊報紙+咖啡渣+茶葉渣  除垃圾桶臭味

  • 總覺得打開垃圾桶時一陣酸臭味湧上鼻子？可以用一招解決，先用水抹乾淨垃圾桶底部，然後將乾燥過後的咖啡渣或茶葉渣先放入垃圾袋中，上面再放舊報紙，日本整理收納清潔專家大津珠美指，由於報紙表面上的油墨具有碳的成分，能夠吸濕防潮，當濕氣減少，滋生細菌的媒介消失，臭味自然消失。

6.穿過衣服要晾乾才放衣櫃

  • 潮濕天氣也令衣櫃成為「重災區」，其實我們習慣把沒洗過的較厚衣服或外套，着完便跟手放入衣櫃，會把濕氣與臭味帶進衣櫃，導致其他的衣服也「骨牌效應」沾染上異味。應用衣架掛起來，放置至少一個晚上，等濕氣消散後再收藏。

7. 橙皮檸檬皮薑皮潔淨砧板

  • 美國亞利桑那州大學微生物學學系教授 Chuck Gerba博士指，家用的砧板含菌量，比廁所板高出200倍，而且還會散發異味。解決方法是煮餸時留點薑皮，磨擦砧板即可。
  • 薑本身就具有殺菌及除臭的功能，而薑皮纖維能清除砧板上的污垢。如果仍覺得臭味濃烈，可先撒上梳打粉，再用橙皮或用完的檸檬擦砧板。

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責任編輯：羅嘉欣

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